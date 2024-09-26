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Где отключат свет в Гатчинском районе 27 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.09.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Новосиверская, ул. Стахановская.

 

27.09.2024 с 09:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

  д. Мины,

  д. Горки,

п. Каушта.

        

27.09.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево (школа)

д. Войсковицы,

д. Новый Учхоз,

д. Реболово,

д. Питкелево,

СНТ Прометей.

 

27.09.2024 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Замостье.

 

27.09.2024 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы,

д. Вопша, ул. Новая, ул. Просёлочная.

 