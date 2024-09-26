Где отключат свет в Гатчинском районе 27 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.09.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Новосиверская, ул. Стахановская.
27.09.2024 с 09:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Мины,
д. Горки,
п. Каушта.
27.09.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево (школа)
д. Войсковицы,
д. Новый Учхоз,
д. Реболово,
д. Питкелево,
СНТ Прометей.
27.09.2024 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Замостье.
27.09.2024 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы,
д. Вопша, ул. Новая, ул. Просёлочная.
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