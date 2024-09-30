В школах Ленобласти — разговоры о важном

«Особая тема сегодняшнего дня – годовщина воссоединения с Россией республик Донбасса и Новороссии, сложное время, когда мы вместе и заодно. Ребята это понимают», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона ответил на вопросы учеников Бугровской школы № 2 , обсудил с ребятами беспокоящие их проблемы.

«Счастье учителя – гордиться учениками, которые добились высот и особенных успехов или учениками, ставшими порядочными и счастливыми людьми? Разговор о важном состоялся с учениками педагогического класса в Бугровской школе. Ребята выбирают для себя профессию учителя, но есть беспокойство – не заменит ли педагога ИИ? Пришли к выводу, что это маловероятно и совсем невозможно, если речь идет о наставнике», — поделился губернатор Ленинградской области.