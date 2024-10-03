Минтруд опубликовал график праздников - 2025

Минтруд определился с праздниками - согласно проекту, новогодние каникулы начнутся 29 декабря, а закончатся 8 января. Таким образом, получается целых 11 дней. Потом два рабочих - и снова выходные, уже календарные. Длинные каникулы будут и на майские - 8 дней с небольшим трехдневным перерывом, когда можно взять отгул. И четыре дня можно гулять по случаю Дня России в июне. А в 2026 году новогодние каникулы начнутся 31 декабря. Таким образом, благодаря переносам последний день года фактически уже стал выходным.

Геннадий Ильин, «Российская газета»

Иллюстрация: Минтруд