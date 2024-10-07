Мошенники маскируются под службы доставки

Чаще всего в мессенджере WhatsApp злоумышленники копируют официальные профили «СДЭК», «СберМаркет», «Яндекс Доставка» или «Delivery Club» и отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке.

Чтобы узнать подробности о доставке или отследить заказ, предлагается перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт, мимикрирующий под официальный сервис. На этом сайте мошенники просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Очередной вид мошенничества, направленный скорее на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников — получить доступ к банковской карте пользователя. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более, если вы не ожидаете никакой доставки».