«Тёплый дом» помог собраться в школу

Приятно сознавать, что в подготовку детей к школе внесли свой вклад специалисты и волонтеры фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом», проявив заботу о малообеспеченных семьях.

По многолетней традиции в апреле фонд «Теплый дом» объявил о проведении благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». К этому времени уже был создан банк данных о количестве будущих школьников, в том числе первоклассников из семей, находящихся по разным причинам в трудных жизненных ситуациях. В основном, это семьи, получающие в фонде «Теплый дом» социальные услуги и участники социальных проектов районного и областного уровня.

В современных экономических условиях сбор детей в школу требует немалых средств, и помощь добрых людей принимается с искренней благодарностью.

По итогам акции родители уже в июне получили в фонде «Теплый дом» для своих детей, учащихся 2-7 классов, наборы школьно-письменных принадлежностей.

Особую признательность фонд «Теплый дом» выражает коллективам учителей, родителям и учащимся гимназии им. К.Д. Ушинского и школы №2 за внимание и искреннюю заботу о детях из малообеспеченных семей.

Приобрести необходимые принадлежности для учащихся старших классов помогли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Татьяна Бездетко, администрация Гатчинского района, Ленинградское областное отделение Российского детского фонда, женсовет Гатчинского района. Постоянные участники благотворительной акции «Соберем ребенка к школе!» - неравнодушные жители города, индивидуальные предприниматели - передали школьно-письменные принадлежности и сопутствующие товары: наборы первоклассника, наборы для творчества, продукты, полезные игры и т.д.

Старшеклассникам вручали наборы к школе в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области. А будущих первоклассников в августе ждал веселый праздник «Скоро в школу!» в уютном зале Гатчинского дворца молодежи, куда их пригласили вместе с родителями. Волонтеры ГДМ и специалисты фонда поздравили их с началом учебного года. Домой дети возвращались с набором всех необходимых принадлежностей для учебы.

В результате благотворительной акции подарки к школе в фонде «Теплый дом» получили 186 детей из многодетных и малообеспеченных семей, в том числе и по личным обращениям.

Надо отметить, что проявленную в 2022 году салоном «Апрель» благотворительную инициативу, поддержал салон «Корица», специалисты которого сделали к 1 сентября стрижки и прически 20 детям из многодетных семей. Родители и дети сердечно благодарили мастеров за отзывчивость и теплое отношение.

Спасибо огромное всем неравнодушным людям за помощь семьям с детьми и участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу!».

Андрей Соколов