Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 октября

Правда ли, что в стаде кабанов царит жёсткий матриархат? Почему в нашем регионе эти животные появились только после Великой Отечественной войны? Зачем самцы отращивают себе калкан и действует ли на кабанов змеиный яд? На эти вопросы отвечает кандидат биологических наук, телеведущий, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.