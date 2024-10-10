Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское сп
11.10.2024 с 13:00 до 17:00
д. Крокшево
д. Тепловка
11.10.2024 с 09:00 до 17:00
д. Жабино (частично: ул.Полевая, котельная, мастерские)
Большеколпанское сп
11.10.2024 с 09:00 до 18:00
массив Большие Колпаны, тер. СНТ Большие Колпаны
Большие Колпаны (промкомбинат)
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