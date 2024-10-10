Николай Рерих в бронзе: «Извара» обрела памятник великому художнику

Бронзовая скульптура изображает молодого художника в простой русской одежде с кистью и палитрой — такой образ Николая Константиновича одобрила конкурсная комиссия. Творческий конкурс на скульптуру Николая Рериха состоялся в этом году. Автором стал художник-скульптор Арутюн Акобян.

«В этом году мы полностью отреставрируем фасад самого здания усадьбы. Мы также разработали проект сохранения приусадебного парка и частично уже реализовали его в этом году — воссоздали существовавший розарий в строгом соответствии с воспоминаниями Николая Константиновича и его семьи. Работу по парку продолжим в следующем году. В этом году мы завершили разработку проекта реставрации училищного дома, где можно создать прекрасный культурный центр. Параллельно у нас идут проектные работы на хозяйственных постройках — бывших амбарах. Один из них Николай Константинович использовал, как свою личную творческую мастерскую. К концу следующего года эти проекты у нас будут готовы и мы сразу приступим непосредственно к реставрационным работам», — рассказал о планах по развитию усадебного комплекса зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.