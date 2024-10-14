Памяти блокадных журналистов

Инициатором и организатором церемонии стало петербургское отделение Союза журналистов России. Оно же взяло на себя расходы по изготовлению памятной доски из светлого уральского гранита, на которой выбиты слова посвящения. Черные буквы на светлом фоне - своего рода отсылка к газетным полосам военных лет.

- Мы отдаем долг памяти нашим павшим коллегам, - сказал председатель петербургского отделения СЖР, главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих. - На Аллее памяти давно увековечена память о водителях трамваев и троллейбусов, об учителях и архитекторах, о работниках Эрмитажа и "Водоканала", павших в годы в блокады, но подвиг блокадных журналистов оставался здесь не отмечен. Хотя их стойкость, мужество и вклад в Победу невозможно переоценить.

Некоторые из наших коллег погибли в кольце блокады, некоторые на Ленинградском фронте и других фронтах, некоторые на Балтике: эта памятная доска отдает дань памяти им всем. Тем, кто лежит здесь, на Пискаревском кладбище, и тем, чье место захоронения до сих пор не установлено. А таких, к сожалению, немало.

Установка памятной доски - дело чести для нас, для всего Союза журналистов России. Глава СЖР Владимир Соловьев одним из первых поддержал эту инициативу. В ее реализацию внесли вклад, по сути, все петербургские члены Союза журналистов России: своими членскими взносами, своим творческим участием. Пятерых назову особо: Анжелика Гурская, Юрий Светов, Александр Потехин, Лолита Крылова, Андрей Ильин.

Конечно, не могу не поблагодарить губернатора города Александра Беглова, который официально одобрил нашу инициативу.

Мы планируем каждый год 5 мая, в "старый" День печати, знакомый всем блокадным журналистам, а также в другие памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, встречаться у этой памятной доски, возлагать к ней цветы. Заранее приглашаю сюда всех коллег. Помнить о подвиге предшественников - наш долг.