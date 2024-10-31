Плечом к плечу на заставе

ПЕРВЫЕ НА ПУТИ ВРАГА

Перед Великой Отечественной войной на западной границе СССР было сформировано более 650 пограничных застав от Баренцева до Черного моря, в погранвойсках служило почти 170 тысяч человек. Накануне вторжения командование распорядилось увеличить число боеприпасов в полтора раза, а 21 июня 1941 года погранвойска были приведены в полную готовность, чтобы суметь быстро занять оборону, вступить в бой и продержаться до подхода основных сил. В тот момент никто не предполагал, что им придется сутками сражаться без поддержки.

Когда вторжение началось, силы противника в местах основного удара превосходили советских пограничников в сотни раз. Немцы применяли артиллерию, танки, самолеты, в то время как арсенал наших бойцов состоял лишь из винтовок, пулеметов и гранат, но они держались до последнего. Так что уже на вторые сутки командование Вермахта выпустило особую инструкцию: «Зеленые головы» в плен не брать!» Правда, приказ был связан не только с упорным сопротивлением пограничников, но и с их принадлежностью к НКВД, сотрудников которого Гитлер также велел расстреливать на месте.

Из всех бойцов, принявших первый удар захватчиков, 95% числятся пропавшими без вести. При этом ни одна из атакованных погранзастав не бросила свои позиции. Всего в Великой Отечественной войне участвовали 113 тысяч пограничников. Более 60 тысяч из них погибли, 200 стали Героями Советского Союза.

МОХНАТЫЕ АНГЕЛЫ

На фронтах Великой Отечественной врагу противостояли не только люди. Вместе с солдатами несли службу на границе, мерзли и мокли в окопах почти 70 тысяч «хвостатых бойцов». За годы войны было обучено и сформировано 17 батальонов собак-минеров, 14 отрядов собак-истребителей бронетехники, 37 батальонов ездовых собак, 2 специализированных отряда и 4 батальона связных отрядов. Вместе с людьми они бросались под танки и взрывали вражеские поезда, искали мины, помогали раненым, служили связистами и саперами, доставляли важные сообщения и боеприпасы в самое пекло боевых действий. Собаки-связные принесли более 200 тысяч донесений и протянули более 8 тысяч километров телефонного кабеля. Собаки-миноискатели проверили более 15 тысяч километров дорог. Собаки-камикадзе взорвали более 300 единиц вражеской бронетехники. Собаки-санитары вывезли с поля боя более 650 тысяч раненых, а еще большему количеству бойцов спасли жизнь, вовремя доставив медикаменты.

Немало было и четвероногих героев, прославивших свои имена. Пес-сапер Джульбарс сумел обнаружить 7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии, был награжден медалью «За боевые заслуги» и стал почетным участником парада на Красной площади в июне 1945 года. Другой пес-сапер, Дик, обнаружил более 12 тысяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов, а еще спас Павловский дворец, за час до взрыва найдя заложенную в фундаменте бомбу с часовым механизмом. Собака-диверсант Дина принимала участие в «рельсовой» войне в Белоруссии, где сумела помешать противнику воспользоваться железной дорогой. Пес-разведчик Туман умел бесшумно сбить с ног часового на посту и сделать смертельную хватку в затылок, поэтому служил в разведотряде, который действовал в тылу противника.

ГРАНИЦЫ РОДИНЫ СВЯЩЕННЫ

К столетию пограничных войск, где всегда служили не только люди, но и четвероногие бойцы, в городе Кингисеппе был открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений». Выбор места неслучаен: Кингисеппский район исторически является пограничным — первые «пограничные сваи» были установлены здесь еще в 1448 году, а уже в XVII веке, после подписания Столбовского договора, местные воеводы должны были устраивать специальные заставы, чтобы препятствовать переходу через границу перебежчиков. Жизнь города всегда была неразрывно связана с 11-м Кингисеппским отрядом пограничников, который был создан 1 августа 1944 года. Сначала погранотряд дислоцировался на эстонском острове Сааремаа, а после распада СССР был переведен на территорию Кингисеппского района, где приступил к охране новой государственной границы нашей страны, которая в 1994 году пролегла через Нарвское водохранилище и по Мосту Дружбы, что соединяет Эстонию и Россию.

Инициаторами создания памятного знака выступили подполковник запаса С.Макарец, майор запаса А.Михайлов, капитан запаса Ю.Ложкин, старший лейтенант запаса А.Беляев, старший прапорщик запаса Е.Черношей, старшина запаса И.Собенко и рядовой запаса М.Степанов. В поддержку проекта было собрано более 120 подписей. Как будет выглядеть памятник, посредством голосования решали сами жители города. В результате остановились на образе немолодого, опытного пограничника с верной собакой. Воплощению идеи в реальность помогли спонсоры из подрядных организаций ПГ «Фосфорит», а процесс создания знака контролировала инициативная группа, состоявшая из бывших сотрудников погранслужбы.

Елена Алексеева

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, между домами №4 и №6

Координаты для GPS: 59.373176, 28.600001

Фото:

Памятник «Пограничникам всех поколений» в Кингисеппе. Источник: городкингисепп.рф Пограничники не сдаются! Мальцев, А. Сологуб. Источник: warwall.ru Джульбарс, питомец экипажа советского бронеавтомобиля БА-10 Границы на замке. Источник: pinterest.ru Пограничный наряд со служебной собакой на границе. Источник: history.gpk.gov.by

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