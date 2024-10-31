Режим работы МФЦ в ноябрьские праздничные дни

В предпраздничный день, 3 ноября, все филиалы и отделы МФЦ закроются на один час раньше – в 20:00. Удаленные рабочие места МФЦ (УРМ и ТОСП) в этот день также завершат свою работу на час раньше, при этом режим работы каждого удаленного рабочего места необходимо уточнять на сайте, поскольку они работают по индивидуальному графику.

В бизнес-офисах МФЦ 3 и 4 ноября будут выходные дни, а накануне праздника, 2 ноября, они закроются на один час раньше – в 17:00.

Начиная с 5 ноября все офисы МФЦ Ленинградской области будут работать по обычному графику.

Сеть многофункциональных центров Ленинградской области включает в себя 37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов, а также 127 удаленных рабочих мест. В МФЦ можно оформить более 650 государственных и муниципальных услуг.