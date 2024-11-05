Искусство исцеляет

В благотворительном концерте проекта «Волшебный парус детства» приняли участие член клуба авторской песни «Шхуна» Центра творчества юных города Гатчины Владимир Кошелев и образцовый коллектив «Ансамбль бального танца «Жемчужина» под руководством Евгения, Виктории и Ирины Квачевых. Их выступление в Дружносельской больнице стало событием как для артистов, так и для зрителей.

- Несмотря на отсутствие сцены и большое количество выходов, наши танцоры показали настоящий профессионализм и мастерство, - отметила Ирина Квачева. - Некоторые ребята смогли исполнить сольные номера, что добавило зрелищности и ярких эмоций в программу. Танцоры показали семь номеров и были готовы танцевать еще и еще! Их энергия и увлеченность вдохновили всех присутствующих, и мы гордимся тем, что можем дарить радость и положительные эмоции людям.

А еще были музыкальные номера, добрые песни под гитару. Все это создало атмосферу тепла и радости в стенах больницы. Пациенты на время забыли о своих неприятностях и окунулись в мир гармонии и красоты искусства.

Как считают сотрудники больницы, подобные инициативы формируют более здоровое и поддерживающее окружение для людей с психическими расстройствами. Искусство становится мощным вкладом в поддержание психического здоровья, и каждый шаг в этом направлении приводит к более заботливому обществу.

Благотворительному проекту «Волшебный парус детства» уже больше десяти лет. Получив благословление Гатчинской епархии, у его истоков стояли алтарник Покровского собора Руслан Анатольевич Чемборисов (Никита) и Ольга Константиновна Пименова (в те годы художественный руководитель Центра творчества юных города Гатчины). Они же и организуют концертные программы сейчас.

- Идея заключалась в том, чтобы дети дарили детям радость творчества. Юные воспитанники творческих кружков и студий ЦТЮ выступали перед воспитанниками детских домов, детьми-инвалидами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Потом круг тех, кому дарили радость, расширился. Наши творческие коллективы стали выступать в больницах и домах престарелых. Мы не только даем концерты, но и возим детей по святым местам, знакомим с историей, - рассказала Ольга Константиновна.

За эти годы участники проекта объехали с концертами многие города и поселки Ленинградской области. И в этом творческом путешествии нашли много новых друзей, которые подхватили их благотворительную миссию. Проект «Волшебный парус детства» продолжается. На этой неделе артистов ждут с благотворительным концертом в Гатчине в стационаре сестринского ухода «Родные люди».

Татьяна Можаева