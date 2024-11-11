Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.11.2024 с10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Малое Верево ул. 9 Мая, Набережная, Вознесенская
д. Романовка (частично)
12.11.2024 с 09:00 до 18:00
д. Коммолово
12.11.2024 с10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино
15.11.24 с 09.00 до 19.00 один раз на 30 минут
п. Терволово
12.11.2024 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Раболово.
д. М. Борницы
д. Дубицы
12.11.2024 с10:00 до 18:00
Сяськелевское СП
д. Ронилово
д. Питкелево
12.11.2024 с 09:30 до 17:30
Рождественское СП:
п. Дивенский.
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