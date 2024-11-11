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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.11.2024 с10:00 до 18:00 

Веревское СП:

д. Малое Верево ул. 9 Мая, Набережная, Вознесенская

д. Романовка (частично)

12.11.2024 с 09:00 до 18:00

д. Коммолово

 

12.11.2024 с10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино

15.11.24 с 09.00 до 19.00 один раз на 30 минут

п. Терволово

 

12.11.2024 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Раболово.

д. М. Борницы

д. Дубицы  

 

12.11.2024 с10:00 до 18:00

Сяськелевское СП

д. Ронилово

д. Питкелево

 

12.11.2024 с 09:30 до 17:30

Рождественское СП:

п. Дивенский.      