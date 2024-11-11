Ленобласть развивает транспортную систему

«Цель транспортной реформы в Ленинградской области — обновление подвижного состава на маршрутах, повышение качества и регулярности транспортного сообщения, цифровые сервисы для пассажиров. Благодарим за помощь и поддержку Минтранс России», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

В региональном комитете по транспорту подчеркнули:

- в январе на маршруты выйдут почти 500 новых автобусов, 150 из них — на природном газе

-70 новых автобусов большого класса на газомоторном топливе уже закуплены за счет средств специального казначейского кредита

- на декабрь запланированы поставки 437 автобусов большого и среднего класса, приобретенных с использованием средств Фонда национального благосостояния

- до 95 увеличится число региональных маршрутов с регулируемым тарифом, где жители смогут пользоваться правом на льготный проезд.

Также на заседании отметили, что на новый этап вышли работы по высокоскоростной магистрали. Утверждена документация по планировке территории тех участков, которые проходят в том числе по Ленинградской области. Ведется определение мест строительных работ. Согласованы требования к соблюдению режима особой охранной территории на территории природного заказника «Лисинский» для проектирования эстакады. На финальной стадии — заключение договора генподряда. На российском предприятии заказан 41 состав.

Планируется, что продолжительность пути из Петербурга в Москву по железнодорожной магистрали составит 2 часа 15 минут, жители Северной столицы смогут доехать до Новгорода за 29 минут. Скорость поезда будет составлять до 400 км в час. Пассажиры смогут совершать скоростные поездки от вокзала рядом с метро «Площадь Восстания», также будет создана пассажирская станция в Тосненском районе.