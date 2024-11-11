Памятка по безопасности на водных объектах в осенний период
С наступлением холодов и первых морозов на водоемах начинается процесс ледостава. Но первый лед совсем не прочный, он не способен выдержать даже маленький груз.
Уважаемые родители!
Осенний лед — это опасность для жизни. Взрослым необходимо следить за детьми и не допускать игр детей вблизи водоемов и на первом льду.
Помните! Детьми движет любопытство!
Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности.
Проведите беседу с детьми о правилах безопасности и поведения вблизи водоемов.
Отправляясь с детьми на водоемы, во избежание несчастных случаев необходимо выполнять основные правила поведения на льду:
- прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой;
- придерживайтесь проторенных дорожек;
- передвигайтесь по льду, обходя темные пятна (здесь лед очень хрупкий);
- обходите участки, покрытые толстым слоем снега, места, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий;
- если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25%;
- самый прочный лёд - голубого цвета, белый, матово-белый и жёлтый – очень ненадёжен.
Особую опасность представляет падение в холодную воду: намокшая одежда потянет его вниз, а намокшая одежда будет сковывать движения. Спасти человека в такой ситуации бывает довольно трудно.
ЗАПОМНИТЕ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВОДОЕМАМ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!
Телефон спасателей – 112
Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
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