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Памятка по безопасности на водных объектах в осенний период

С наступлением холодов и первых морозов на водоемах начинается процесс ледостава. Но первый лед совсем не прочный, он не способен выдержать даже маленький груз.

Рубрики:  Общество

Уважаемые родители!

Осенний лед — это опасность для жизни. Взрослым необходимо следить за детьми и не допускать игр детей вблизи водоемов и на первом льду.

Помните! Детьми движет любопытство!

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Проведите беседу с детьми о правилах безопасности и поведения вблизи водоемов.

Отправляясь с детьми на водоемы, во избежание несчастных случаев необходимо выполнять основные правила поведения на льду:

  • прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой;
  • придерживайтесь проторенных дорожек;
  • передвигайтесь по льду, обходя темные пятна (здесь лед очень хрупкий);
  • обходите участки, покрытые толстым слоем снега, места, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий;
  • если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25%;
  • самый прочный лёд - голубого цвета, белый, матово-белый и жёлтый  – очень ненадёжен.

Особую опасность представляет падение в холодную воду: намокшая одежда потянет его вниз, а намокшая одежда будет сковывать движения. Спасти человека в такой ситуации бывает довольно трудно.

ЗАПОМНИТЕ! 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВОДОЕМАМ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

Телефон спасателей – 112

 

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области 

Фото freepik.com