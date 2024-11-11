Памятка по безопасности на водных объектах в осенний период

Уважаемые родители!

Осенний лед — это опасность для жизни. Взрослым необходимо следить за детьми и не допускать игр детей вблизи водоемов и на первом льду.

Помните! Детьми движет любопытство!

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Проведите беседу с детьми о правилах безопасности и поведения вблизи водоемов.

Отправляясь с детьми на водоемы, во избежание несчастных случаев необходимо выполнять основные правила поведения на льду:

прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой;

придерживайтесь проторенных дорожек;

передвигайтесь по льду, обходя темные пятна (здесь лед очень хрупкий);

обходите участки, покрытые толстым слоем снега, места, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий;

если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25%;

самый прочный лёд - голубого цвета, белый, матово-белый и жёлтый – очень ненадёжен.

Особую опасность представляет падение в холодную воду: намокшая одежда потянет его вниз, а намокшая одежда будет сковывать движения. Спасти человека в такой ситуации бывает довольно трудно.

ЗАПОМНИТЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВОДОЕМАМ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

Телефон спасателей – 112

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

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