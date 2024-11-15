Добро пожаловать в «Любимый край»

Побывать в стенах кондитерской фабрики мечтает каждый, и это желание вполне осуществимо в Ломоносовском районе Ленинградской области. Экскурсия на фабрику «Любимый край» - полное погружение в производство печенья и пряников. Теперь благодаря проекту «Индустриальные маршруты Ленобласти» прикоснуться к кондитерскому делу могут не только школьники, но и предприниматели, студенты и просто туристы.

Фабрика «Любимый край» является одним из крупнейших производителей печенья и пряников. Именно здесь появились такие бренды, как «Посиделкино», «Пряничное настроение», «Мир на блюдечке», «Штучки». В этом году фабрика «Любимый край» отметила 25-летие. С 2016 года она расположена в новых современных корпусах на Волхонском шоссе.

Экскурсия рекомендована для всех возрастов. Но самые частые гости здесь все-таки школьники. Их привозят автобусами, организованными группами. В ходе экскурсии ребята узнают историю фабрики, где и когда появилось овсяное печенье, завоевавшее своим вкусом весь мир, почему оно считается таким полезным.

А еще экскурсоводы расскажут, какие специалисты есть на фабрике и какие предметы из школьной программы пригодятся, чтобы работать здесь. Дети отправятся в цех, где увидят полный цикл современного производства: от процесса замеса ингредиентов до упаковки – линии, способные выпускать 40 тонн продукции в сутки. Посетят настоящую лабораторию, лично проконтролируют качество продукции с помощью микроскопа и других специальных приборов. Попробуют пройти тест на отбор в дегустационную комиссию.

Завершающим аккордом является дегустация – приятная возможность отведать еще теплые печенюшки и пряники, а затем получить сладкий подарок – большой пакет продукции фабрики, чтобы угостить своих домашних и друзей.

Следуя «Индустриальным маршрутом Ленобласти», с большим удовольствием испытала это на себе. На мой вкус самым ярким и интересным было сырное печенье «Цельная натура». Как пояснил экскурсовод, оно создано по оригинальным рецептам в лучших традициях ручной выпечки: идеальное сочетание нежного рассыпчатого печенья и хрустящей сырной корочки.

Главная миссия таких мероприятий – привлечь новых сотрудников на производство.

- Этот глобальный проект мы начали 2,5 года назад. В основном наши экскурсанты – дети. Примерно тысяча человек приезжает каждый месяц на предприятие, чтобы познакомится с нашей продукцией. Это очень важная тема и связана она в основном не с промышленным туризмом и не с тем, чтобы показать печенье, а с профессиональной подготовкой кадров. Нехватка людей на предприятиях – это сейчас самая «горячая» тема. Дети приезжают на производство с удовольствием, получают новые знания и пробуют печенье. Старшеклассники при желании могут устроиться на предприятие и заработать свои первые деньги. В нескольких школах мы ведем занятия по профессиональной подготовке. Проект рассчитан на людей разного возраста, все могут приходить к нам – пробовать печенье, устраиваться на работу и участвовать в общей жизни. И мы готовы делиться опытом, – отметил генеральный директор компании «Любимый край» Алексей Медведев.

Среднесписочная численность работников фабрики – более 300 человек, и каждый на счету.

- Мы делаем ставку на постоянных сотрудников, на российских граждан. Ну и, в связи с этим, естественно, раньше других почувствовали нехватку профессиональных кадров. Это связано с тем, что предприятие максимально автоматизировано, на всех участках осуществляются достаточно сложные работы, поэтому нам нужны профессионально подготовленные кадры, – подчеркнул Алексей Медведев.

Участники первой экскурсии в рамках проекта «Промышленный туризм в Ленобласти» дали ему положительную оценку. Общее мнение: промышленный туризм необходимо развивать, больше проводить экскурсий и обмениваться опытом.

- Программа показала нам уровень развития этой сферы в Ленинградской области, и в каком направлении она будет развиваться дальше. Хотелось бы еще посмотреть и другие предприятия. Для детей, я думаю, будет интересно все, что связано со сладостями и детским питанием вообще. Для людей постарше, например, производство автомобилей. Для любого производства можно найти своих экскурсантов, – уверены студентки факультета туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина Анастасия Уланович и Валерия Ясюкевич.

Проект «Индустриальные маршруты Ленобласти» включает в себя цикл экскурсий на промышленные предприятия Ленинградской области различных отраслей – химические, деревообрабатывающие и пищевые.

Безусловно, это будет полезно для формирования практикоориентированной системы профориентации, решения кадрового вопроса, создания положительного имиджа российских производственных предприятий и повышения лояльности к качеству их продукции.

В рамках проекта сотрудники производств, на которые организуются экскурсии, прошли практическую подготовку по разработке индустриальных маршрутов на своих предприятиях. Они освоили создание цепляющих историй, которые позволяют привлечь внимание человека, воздействуя на его эмоции, приемы интерактива, а также научились вести исследовательскую деятельность по созданию текста экскурсий и преобразовывать сложные профессиональные термины в доступный и понятный для посетителей предприятия язык.

Программа подготовки участников проекта «Индустриальные маршруты Ленобласти» была разработана таким образом, чтобы работа с каждым участником велась индивидуально. Специалисты получали обратную связь от небольших групп, обсуждали вопросы со своими коллегами и выдвигали новые идеи. Итогом стала разработка экскурсионных маршрутов по собственным предприятиям.

Защита проектов прошла 26 сентября в Ленинградской областной ТПП. По ее завершению в торжественной обстановке каждый участник получил соответствующее свидетельство.

Про результат обучения рассказала в ходе экскурсии руководитель отдела управления продуктами фабрики «Любимый край» Инна Шиманаева:

- В ходе обучения мы смогли проверить нашу экскурсионную программу, узнать, насколько она соответствует требованиям, которые предъявляются к профессиональным экскурсоводам и подобным программам в промышленном туризме. Второй момент – мы узнали различные профессиональные приемы, которые привлекают аудиторию, освоили, как адаптировать информацию для разных целевых групп, чтобы людям было интересно. Учились на практике делать информацию простой и доступной, использовать яркие и образные сравнения и примеры. Благодаря специалистам, которые проводили обучение, мы что-то уже внедрили в свою экскурсионную программу, что-то будем запускать в новом учебном году.

Экскурсии на промышленные предприятия Ленинградской области будут проходить по февраль 2025 года.

Проект «Индустриальные маршруты Ленобласти» реализуется на средства гранта в форме субсидии, предоставленного из областного бюджета Ленинградской области в 2024 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

Татьяна Можаева