В Ленобласти YouTube продолжает работать в замедленном режиме
Ложная информация о полном восстановлении работы видеохостинга YouTube распространяется в средствах массовой информации, в том числе, в ряде телеграм-каналов.
Рубрики: Общество
Фейковые сообщения начали появляться после того, как Карен Шахназаров заявил в эфире «России 24», что считает нужным восстановить доступность хостинга и отметил, что передал эту информацию Президенту Владимиру Путину.
На самом деле режиссер не говорил о том, что глава государства принял какие-то решения и не анонсировал полное возобновление работы платформы. Информации об этом нет и в стенограмме (http://www.kremlin.ru/events/president/news/75562) встречи на сайте Кремля.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.