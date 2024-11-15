В Ленобласти YouTube продолжает работать в замедленном режиме

Фейковые сообщения начали появляться после того, как Карен Шахназаров заявил в эфире «России 24», что считает нужным восстановить доступность хостинга и отметил, что передал эту информацию Президенту Владимиру Путину.



На самом деле режиссер не говорил о том, что глава государства принял какие-то решения и не анонсировал полное возобновление работы платформы. Информации об этом нет и в стенограмме (http://www.kremlin.ru/events/president/news/75562) встречи на сайте Кремля.