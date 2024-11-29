А вы соблюдаете трудовые права?

Государственная инспекция труда в Ленинградской области посетила Гатчинскую клиническую межрайонную больницу. После ознакомления с документацией специалисты пришли к выводу, что проблем в части охраны труда в Гатчинской КМБ нет. Однако всегда можно найти, что улучшить.

- Первоначальная задача инспекции труда – это проведение профилактических мероприятий, таких как профилактический визит, информирование, консультирование, направление предостережения в адрес работодателя, – говорит руководитель Ленинградской областной инспекции труда Марина Андреева. – Что такое профилактический визит? Это как бесплатный аудит. Есть организации, которые нанимают дорогостоящий аудит, чтобы провели проверку по кадровым вопросам, по охране труда. А инспекция труда это делает бесплатно!

- Как работодатель может организовать себе такой сервис?

- Формат такой: либо инспекция труда сама выезжает с профилактическим визитом, если поступило обращение из организации, либо, если в ходе мониторинга мы выявили какие-то нарушения, мы направляем работодателю уведомление о проведении профилактического визита. Правда, работодатель может от него отказаться. Чего я не советую делать, потому что профилактический визит – это действительно бесплатный аудит и помощь.

- В чем плюс для работодателя?

- Он получает рекомендации, которые помогут избежать наказания за нарушения. В ходе беседы можем, например, порекомендовать внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка или в трудовой до-говор, потому что он не соответствует 57-й статье Трудового кодекса РФ. То есть выдается рекомендация, а не предписание, и виновное лицо не привлекается к административной ответственности. В этом и состоит главный плюс профилактики. Потому что основная суть профилактических мероприятий – это информирование и консультирование.

Но проверки мы все равно проводим. Поэтому, если после профилактического визита работодатель не принял наши рекомендации, а мы потом приехали с проверкой, тут уже будет предписание и штраф.

- Всегда ли можно отказаться от профилактики?

- Есть профилактический визит, от которого отказаться нельзя. Например, если организация попала в план проверок. В этом году так и было: у нас больницы попали в список плановых проверок, но правительство приняло решение не проводить проверки в медицинских учреждениях, а заменить их профилактическим визитом. Вот от этой профилактики отказаться нельзя, потому что такой визит фактически заменяет плановую проверку. И в этом случае уже выдается, конечно, предписание, но, опять же, нарушители не привлекаются к административной ответственности.

- Чем все-таки вызвана активизация трудовой инспекции в последнее время?

- Мы активировались и заменили дистанционную профилактику (законом предусмотрен такой вариант – по видеоконференцсвязи) визитами на предприятия, потому что в ходе совместных проверок с прокуратурой было выявлено очень много нарушений. А во время видео-общения работодатель может продемонстрировать свое учреждение избирательно…

- По каким параметрам вы проверяете организации?

- В первую очередь, мы смотрим охрану труда, особенно там, где есть вредность. Людям, работающим во вредных условиях, трудовым законодательством положены определенные гарантии. На многих предприятиях были такие нарушения, как, например, отсутствие средств индивидуальной защиты, либо не выплачивается какая-то компенсация. По закону за вредные условия труда положено 4% к окладу, дополнительный отпуск не менее недели. Бывает, что где-то не доплачивают, кто-то не дает отпуск, а кто-то – наоборот, предоставляет не семь дней, а двенадцать. Это плюс.

- Как прошел визит в Гатчинскую больницу?

- Исходя из представленных работодателем документов, нарушений мы не усмотрели. Сама больница была совсем не против профилактического аудита. Мы с председателем комитета по здравоохранению Ленинград-ской области Александром Жарковым приняли решение нанести такой профилактический визит во все больницы региона. Кроме того, у нас запланировано большое совещание по ВКС, где будут присутствовать все главные врачи, специалисты по охране труда, кадровики. Мы расскажем о профилактических визитах, о нарушениях, которые встречаются.

Надо заметить, что Гатчинская КМБ – не первая в числе учреждений здравоохранения, которые мы посетили, и теперь больницы, где прошли наши профилактические визиты, пишут ходатайства на проведение повторных аудитов – они увидели плюсы.

- Какую работу проводит инспекция труда в части информирования и консультирования работодателей?

- Инспекция труда два раза в месяц проводит общественные слушания в 18 районах Ленинградской области. Практически ежемесячно на протяжении двух часов мы информируем работодателя об изменениях в трудовом законодательстве, о проведении расследований несчастного случая, о нашем портале онлайн-инспекция.рф. Это масштабный портал, который предоставляет мощнейшую информационную систему. Например, если вы открываете бизнес и нанимаете работников, там есть все документы, которые должны быть у работодателя: на сайте можно найти правила приема, увольнения сотрудников, образцы документов, инструктажей и прочее, там содержатся чек-листы, по которым работодатель может сам себя проверить, ответив на вопросы, и в конце опроса выдается заключение, что необходимо изменить.

Кроме того, новая задумка инспекции труда – правовая грамотность молодежи. Наши сотрудники совместно со специалистами комитета образования будут выезжать в школы, в колледжи, вузы и заниматься просвещением студентов и старшеклассников. Потому что летом к нам поступало много обращений на «горячую линию» по поводу нарушения трудовых прав несовершеннолетних. Как выяснилось, молодежь не знает, что надо заключать трудовой договор, что нельзя получать зарплату «в конвертах», и нужно платить налоги и т.д.

- Марина Леонидовна, вы упомянули грядущие проверки, которые никто не отменял. Не откроете секрет, кому надо готовиться?

- В этом году мы направили в прокуратуру план проверок на 2025-й год, прокуратура согласовала 30 проверок организаций высокого риска. С января месяца приступим. Чтобы узнать, есть вы в этом списке или нет, достаточно зайти на сайт прокуратуры или инспекции труда – там уже размещен план. Если увидели себя, можно начинать готовиться, а может быть, даже позвать нас с профилактическим визитом, чтобы выявить нарушения и исправить – до момента проверки.

- Кто попадает в группу риска?

- Предприятием высокого риска может стать даже ИП, если у него произошел несчастный случай. Тогда он на следующий год автоматически попадает в план проверок. А выйти из «рисковой группы» можно только через три года – при отсутствии нарушений.

Беседовала Екатерина Дзюба