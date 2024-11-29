Администрация Выборгского района Ленинградской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке по вопросам укрепления экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов, а также обеспечения населения и бизнеса качественными банковскими услугами.

Олег Тихомиров, директор отделения Сбербанка по Ленинградской области:

«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с администрацией Выборгского района Ленинградской области. Один из примеров – успешная реализация проекта в сфере здравоохранения по дистанционному мониторингу пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Подписанный сегодня документ даёт старт очередному этапу нашего сотрудничества. Соглашение открывает новые возможности для реализации совместных с правительством проектов, чтобы улучшать условия и повышать уровень жизни граждан».

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

«Партнёрские отношения со Сбером окажут серьёзную поддержку малому и среднему бизнесу на территории муниципального образования и поспособствуют успешному развитию многих сфер деятельности города и района».