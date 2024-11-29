Россияне могут сдать тест по истории Великой Отечественной войны

Мероприятие проходит ежегодно в рамках проекта «Большая История», который реализуют молодежные парламенты субъектов Российской Федерации при поддержке Российского военно-исторического общества. Тест проводится с 2015 года, в 2023 году участниками Теста стали более двух миллионов человек из 19 стран мира.

Целями проекта являются привлечение внимания к изучению отечественной истории, оценка уровня исторической грамотности россиян и их соотечественников, проживающих за рубежом, а также популяризация исторических знаний и противодействие фальсификации исторических фактов.

В этом году тест будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Акции приурочено к памятной дате – Дню Героев Отечества. Вопросы для Теста подготовил Департамент науки и образования Российского военно-исторического общества. Тест состоит из 40 вопросов, посвященных событиям, Героям и подвигам победного 1945 года, и делится на два уровня – базовый и профильный.

Пройти тест сможет любой желающий на сайте проекта «Большая история» https://big-history.ru/, онлайн форма будет доступна для заполнения 6 декабря 2024 года с 0.00 до 24.00 по московскому времени. На прохождение онлайн теста участникам будет предоставлено 40 минут. Результат выдается сразу после завершения прохождения Теста.

Также площадками для прохождения теста будут выступать образовательные и иные организации, давшие согласие на проведение теста. Так, Молодежный парламент Ленинградской области зарегистрировал площадку для прохождения Теста в Гатчине.

Подготовиться к Тесту можно на главном историческом портале История.РФ.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области