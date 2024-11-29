«Сказки» по телефону, которым всё ещё верят гатчинцы

Предупреждения банков и полиции о недопустимости предоставления информации посторонним лицам не действуют. Хуже того: некоторые собственноручно снимают крупные суммы со счетов и передают в лапы мошенников. Потом идут жаловаться в полицию…

21 ноября было возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества: 74-летнего жителя Гатчинского округа ввели в заблуждение. Неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником инвестиционной платформы, предложил ему инвестировать денежные средства для получения дополнительного дохода. Действуя по инструкции доброхота, пенсионер самостоятельно совершил несколько переводов непонятно куда через компанию «Юнистрим» на общую сумму 670 тысяч рублей. После чего преступник получил реальную возможность распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению и был таков

Другой житель Гатчины 65 лет, послушав мошенников, просто отправил им через банкомат два с лишним миллиона рублей.

21 ноября в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 66-летнего жителя Вырицы, которому позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей «Электросетей», и сказала, что нужно поменять счетчик и для этого надо продиктовать «код», что заявитель и сделал. Но тут же понял, что разговаривает с мошенниками и бросил трубку. Однако преступники на это и рассчитывали – таково начало мошеннической схемы, так называемая завязка. После липовой сотрудницы «Электросетей» позвонил «клерк из банка», который сказал, что счета взломали и нужно срочно перевести сбережения на безопасный счет. Что и требовалось доказать: мужчина отправился в банк, снял со сберкнижки сто тысяч рублей и по указанию преступника положил их на какие-то чужие счета. Вечером его телефон оказался заблокирован, и потерпевший понял, что пообщался с мошенниками.

В тот же день следователь следственного управления УМВД России по Гатчинскому району возбудил еще одно уголовное дело по статье 159 УК РФ – о мошенничестве. 64-летняя жительница Гатчины, послушав мошенников, через банкомат и приложение Mir Pay перевела 160 тысяч «на деревню дедушке».

20 ноября полиция рассмотрела заявление о мошенническом хищении 970 тысяч рублей, которые 41-летняя жительница Гатчины внесла на банковский счет преступников. Потерпевшая поверила басням в телефонной трубке, ущерб составил, без малого, миллион.

19 ноября в Вырицкий отдел полиции обратился 49-летний житель Гатчинского округа, работающий охранником, который, просматривая информацию в Сети, наткнулся на рекламу биржевого заработка. Обратился по объявлению, и ему ответили, что с ним свяжется оператор из аналитического центра. Вскоре позвонила женщина, которая представилась сотрудницей аналитического центра «Газ Инвест» и сказала, что у фирмы имеются программы инвестиций на торговых биржевых площадках. Далее звонок был переведен на ведущего специалиста, представившегося Владимиром Олеговичем Потениным. По его указанию новоиспеченный инвестор скачал себе на телефон приложение Market для обучения и торговли на бирже. К данному приложению были привязаны дебетовая и кредитная карты на его имя. По указанию г-на Потенина мужчина сделал первоначальный взнос на торговую биржу в размере 22 тысяч рублей. После этого Потенин перевел его на своего заместителя Артура Борисовича Громова, который через WhatsApp продемонстрировал ему документ, что он является сотрудником фирмы «Газ Инвест».

Играя на торговой бирже с помощью г-на Громова, в течение двух недель «инвестор» собрал на своем счету больше миллиона рублей, из которых 400 тысяч были его собственными вложениями, остальные – заработанными. Но поскольку сумма 400 тысяч была кредитной, вскоре из банка пришло сообщение о том, что необходимо внести ежемесячный платеж по кредиту. Попытавшись вывести денежные средства с счета в приложении Market, потерпевший узнал, что его счет заморожен. Г-н Громов пояснил, что надо немножко подождать или внести на счет еще миллион, чтобы служба безопасности разморозила счет. Когда мужчина обратился в банк с просьбой помочь решить данный вопрос, его связали с оператором компании «Газ Инвест», который и объяснил, что это были мошенники, и никаких денег он не заработал. Только потерял. Ущерб составил 400 тысяч кредитных рублей.