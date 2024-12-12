Дом, который построил Исаак Шварц: от дачи до культурного центра

«Я счастлив, что построил дом в Сиверской»

«И вправду это мое место, благословенное место, я его отлично чувствую, и оно меня, вероятно, тоже», – говорил о Сиверской Исаак Иосифович Шварц. Он переехал в Сиверскую в 1964 году, но знакомство с ней состоялось гораздо раньше – в 1947 году, когда он, будучи студентом консерватории, подрабатывал в пионерских лагерях и санаториях.

- Ему это место очень понравилось, – рассказывает Антонина Нагорная. - Его очень привлекала размеренная сельская жизнь, спокойная, среди тишины и простых вещей – это было очень созвучно его внутреннему состоянию. Нельзя сказать, что он бежал из Ленинграда, от городской суеты. Он очень любил Ленинград, часто ездил туда, но всегда с удовольствием возвращался сюда, в Сиверскую... Вся ленинградская творческая интеллигенция чаще всего оседала в северном направлении – в Репино, Зеленогорске, Сестрорецке. Все его друзья там дачи строили, жили там. И я ему задала вопрос, почему он не поехал жить туда. Он ответил: «Это было самое мудрое мое решение – не построить там дачу. Там просто не дали бы работать. Я счастлив, что построил дом именно здесь, в Сиверской».

Собственно, дома на этом уютном подворье было два: в одном из них композитор прожил почти полвека, в другом – творил. Последний и стал музеем благодаря стараниям вдовы Исаака Иосифовича – Антонины Нагорной и администрации Гатчинского района. Этот небольшой дом, выкрашенный в необычный темно-фиолетовый цвет, хранит уникальную память о своих постояльцах. Кто здесь только не бывал: великие артисты и режиссеры, писатели и композиторы, просто преданные друзья и поклонники! Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, Андрей Миронов и Павел Луспекаев, Акира Куросава и Елена Камбурова и многие-многие другие… Они и сейчас здесь: их лица и слова запечатлены на знаменитой «Стене Шварца» в маленькой комнате на первом этаже.

«Я рад, что жизнь подарила мне тебя!» В сущности, под этими словами актера Михаила Ульянова, обращенными к Исааку Шварцу, могли бы подписаться многие. По крайней мере, те, кто когда-либо посещал дом в Сиверской, где жил и творил великий композитор.

Музыкальное сердце Сиверской

Исаак Иосифович ушел из жизни 27 декабря 2009 года, и уже 18 мая 2011 года в маленькой усадьбе в Сиверской открылся его мемориальный музей.

- Честно сказать, при его жизни вообще никто не думал о музее, – говорит Антонина Владимировна. - К своей славе Исаак Иосифович относился спокойно. Думаю, он даже не понимал размера этой славы. Он не считал себя гением, и это было совершенно искренне. Он говорил, что гении в музыке закончились на Шостаковиче. Он просто работал и всё. Когда проходили концерты Исаака Иосифовича в Ленинградской, ныне Санкт-Петербургской филармонии, весь зал вставал. Это бывает редко на самом деле: филармоническая публика в Питере особенная – очень требовательная, взыскательная. И когда люди вставали, приветствуя его, он совершенно тушевался, не знал, куда себя деть. Он говорил им: «Да вы садитесь, садитесь...» Ему всегда было очень неудобно, и это тоже было искренне. В этом он был как ребенок, как, пожалуй, и все настоящие художники. Они живут в каком-то другом мире, и этот мир для нас совершенно непонятный. Я прожила с Исааком Иосифовичем тридцать лет и так и не поняла, как ему удавалось придумать вот такие мелодии. Он и сам не знал, говорил: «Они либо приходят, либо не приходят»... Он говорил, что нет никакого вдохновения. Нужно работать, и все получится. Только работа, и больше ничего...

Ставший музеем фиолетовый домик Мастера оказался местом паломничества для всех, кто хотел бы прикоснуться к жизни и творчеству великого композитора. Обстановка, царившая здесь при жизни хозяина, сохранена в мельчайших деталях. Всего в музее около пяти тысяч экспонатов, среди них: полки с книгами, нотами и музыкальными записями, портреты композиторов и предметы личного обихода, велотренажер и скромная кровать с уютным торшером. В самом сердце «мастерской» – рояль с раскрытой партитурой. И над всем этим – словно благословляющие на священнодействие взгляды Пушкина и любимого Шостаковича.

- Все эти вещи, которые принадлежали Исааку Иосифовичу, вещи, которыми он пользовался, которые он любил, – рассказывает Антонина Нагорная. - У нас нет пополнения фонда как такового, потому что его личных вещей нет больше нигде. Жил он в очень скромной обстановке, и другой ему было не нужно. Там было все самое необходимое. Кровать, на которой он мог полежать, отдохнуть; старый советский велотренажер, на котором он любил заниматься в перерывах между работой...

Когда оказываешься в таком месте, понимаешь, что у искусства нет возраста. И даже когда уходит из жизни большой художник или музыкант, он остается жить в своих произведениях. Наверное, поэтому все в этом доме-музее кажется живым. Кажется, что Исаак Иосифович лишь укрылся на время в своем фиолетовом домике, чтобы отдохнуть от публики. Что он делает там сейчас, за закрытыми дверями? Возможно, прилег отдохнуть ненадолго или крутит педали своего велотренажера, чтобы потом сесть за рояль. И вот мы уже видим, как легли на клавиши его сильные, чуткие пальцы. Вот взят первый аккорд, и... нет больше времени. И смерти больше нет.

Путешествие в мир искусства

Со времени открытия мемориального дома-музея композитора Исаака Шварца прошло тринадцать лет. С тех пор изменилось многое. При поддержке администрации Гатчинского района была расширена территория усадьбы. В 2020 году рядом с музеем был возведен небольшой двухэтажный дом, в котором разместился прекрасный концертно-выставочный зал. В юбилейном 2023 году была открыта летняя сцена, возведена белая ажурная пергола. В итоге образовался целый комплекс сооружений в академическом стиле, получивший название культурного центра «Дом Исаака Шварца».

- С открытием концертного зала наш музей обрел новое дыхание, – говорит Антонина Нагорная. - Раньше к нам приходили на экскурсии, слушали, смотрели и уходили. А в последние годы здесь началась настоящая культурная жизнь.

Музыку Исаака Шварца продолжает любить и слушать огромное количество людей. Она важна для них так же, как важны и фильмы, где звучит эта удивительная музыка. В новом культурном пространстве гармонично объединились разные виды искусства – как звукового, так и визуального. А наравне с ними здесь царит и литература.

Каждая встреча в «пространстве Шварца» – это не только погружение в жизнь и творчество композитора. Это целое путешествие в мир искусства вообще, прикосновение к его сути через музыку Шварца. А проводником в этот мир, как и создателем этого «звучащего» пространства, по-прежнему служит муза Шварца, Антонина Владимировна Нагорная.

В стенах культурного центра Исаака Шварца часто звучат голоса и музыка знаменитых артистов. Здесь проходят фестивали классической музыки, звучат лучшие голоса «Гатчинской Романсиады». Олег Погудин, Дмитрий Харатьян, Альберт Асадуллин, Анна Аверина, Олег Вайнштейн, Татьяна Пичкаева – вот только несколько имен тех, кто с удовольствием выступает «в гостях у Шварца».

- Для профессиональных музыкантов большая честь выступить в стенах нашего центра (это они так говорят, не я!). И это очень приятно, это говорит о том, что у нас очень достойный зал, – признается Антонина Владимировна.

Стены небольшого, очень уютного концертного зала никогда не пустуют: здесь всегда размещены работы лучших художников Гатчинского района и Петербурга.

- У нас с удовольствием выставляются именитые художники, – говорит Антонина Нагорная. - Сейчас в зале представлены работы талантливой петербургской художницы Юлии Вальцефер. Удивительно, у нас получилось такое необычное пространство, в котором все выставки смотрятся очень органично – будто мы их специально подбираем под свои концерты. Во время концертов я всегда сажусь в последнем ряду и наблюдаю за залом. Если это только инструментальная музыка, наши гости, слушая ее, рассматривают живопись на стенах. Я вижу, как их головы поворачиваются и застывают в одном положении, и я понимаю, что сейчас они рассматривают картину... Живопись – это совсем другой вид искусства. Это визуальное искусство в отличие от музыки, которую ни увидеть, ни словами объяснить – ее можно только чувствовать… И вот это объединение, этот синтез музыки и живописи кажется таким естественным, словно одно дополняет другое.

Музыка, литература, кино, живопись

Музыка, литература, кино, живопись – из всего этого сплетался удивительный мир Исаака Шварца. Таким уж сложносочиненным был этот человек. А объединяющим началом для всего этого служила его человеческая душа – тонкая, добрая, много испытавшая, но бесконечно щедрая и мудрая.

Как говорит Антонина Владимировна, аудитория культурного центра «Дом Исаака Шварца» постоянно расширяется.

- К нам приезжают гости из Гатчины, Павловска, Петербурга, Новгорода, Пскова, Луги, – рассказывает она. - Лужане нас очень любят: приезжают к нам не на машинах, нет, приезжают на электричках. У нас много постоянных посетителей, которые приходят на каждый концерт. Для многих это уникальная возможность послушать прекрасных профессиональных музыкантов, не выезжая в Петербург. Плюс приятное неформальное общение с артистами, музыкантами после концерта. Многие туристические группы планируют свой приезд под наши концерты. Сначала идут на экскурсию в музей, потом немного гуляют, а затем уже слушают музыку...

Частые гости в культурном центре «Дом Исаака Шварца» – дети. И это не может не радовать. Для них придумываются разнообразные тематические программы.

- Мы не просто развлекаем детей – они уходят от нас с новыми знаниями, – говорит Антонина Нагорная. - Программы у нас комплексные. Первое занятие – всегда знакомство с музеем. Мы предлагаем детям мастер-классы, викторины, уличные квесты… Одно из любимых занятий у них – рисовать под музыку, рисовать собственно музыку, как они ее чувствуют, слышат.

Облюбовали концертно-выставочный зал культурного центра в Сиверской и взрослые интеллектуалы. Здесь проходят турниры командной игры «Лига на Пушкинской». Как считают игроки, атмосфера этого места близка к передаче «Что? Где? Когда?», включая и «живые» музыкальные паузы.

- Наш культурный центр очень востребован и популярность его только возрастает, чему я искренне рада, – говорит Антонина Нагорная. - Мы динамично развиваемся. Большую, я бы сказала, главную поддержку в этом нам оказывают наши учредители – администрация Гатчинского района, комитет по культуре и туризму Гатчинского района, за что я им очень благодарна. Очень ценю их отношение. Я рада каждому мероприятию, рада, когда зрители довольны. Конечно, есть новые идеи на будущий год: будем развивать историю с летней сценой, запланировано много интересных мероприятий – у нас очень хорошее техническое оснащение, просто на высшем уровне, и грех этим не пользоваться.

Есть задумка проводить временные тематические уличные выставки, которые сформируют еще одно пространство на территории культурного центра. Вдоль концертно-выставочного зала, по дороге к дому-музею Исаака Иосифовича, и в полукруге перголы установим мольберты со сменными планшетами. Выставки будут приурочены к юбилейным датам друзей композитора, кинофильмам, музыку к которым писал Исаак Шварц и т.д. В следующем году планируем сделать несколько таких выставок. Если «приживутся», на что я очень надеюсь, будем продолжать и в будущем. Уж очень хочется поделиться с нашими гостями теми материалами, которые находятся в запасниках и которые никто не видит.

Но главное для нас, конечно – просто работать, продолжать развивать и совершенствовать начатое, радовать, удивлять наших гостей… Высокая планка нашей деятельности задана уже давно, и мы просто «обречены» на то, чтобы ей соответствовать. И хотя, как говорят, предела совершенству нет, я считаю, стремиться к нему непременно надо – это отличная мотивация к действию.

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Следующая встреча с прекрасным в культурном центре «Дом Исаака Шварца» состоится в субботу, 14 декабря, в 15.30. С концертной программой «Есть только миг» выступят солисты народной «Студии сольного пения» Гатчинского Дома культуры. Стоимость билета: 200 руб. Справки по тел.: +7 (921) 590-57-78

21 декабря в центре состоится вечер памяти Исаака Шварца. В исполнении лауреатов международных конкурсов Михаила Гаврилова, Виктории Жуковой, Анжелики Рева, Дмитрия Дмитриева под аккомпанемент ансамбля замечательных питерских музыкантов прозвучат бессмертные произведения композитора. Билеты можно приобрести в кассе или забронировать по телефону +7 (921) 590-57-78 (после 14 декабря).

Адрес культурного центра «Дом-музей Исаака Шварца»: Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Пушкинская, д. 4А. Концертный зал: Пионерский пр., д. 68.

Юлия Лысанюк