Движение первых: будущее молодёжи Ленобласти в фокусе внимания

Также обсудили планы и стратегии, направленные на укрепление социальной поддержки и создание благоприятных условий для всестороннего развития молодых людей региона, а Александр Дрозденко в честь Дня Конституции РФ вручил паспорта шести ребятам из Кировского и Всеволожского районов — тем, кто проявил себя.

«Сегодня — праздник, который символизирует рождение основного документа нашей страны — Конституции. В этом году нашей Конституции 31 год. И сегодня, в рамках всероссийского проекта программы «Мы — граждане России», мы совместно с Движением Первых и нашими будущими избирателями, достигшими 14-летнего возраста, вручим паспорта. Для меня очень важно именно это», — сказал глава региона.

Сейчас в регионе в Движении первых участвуют 32 тысячи ребят.

«Мы обеспечиваем материально-технической базой местное отделение. Впервые выдали грант в форме субсидий за счет бюджета на содействие всестороннему развитию детей и молодежи в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области». Мы проводим совместные мероприятия, опыт работы у нас уже неплохой», — сказал губернатор о Движении первых.

Особое внимание глава региона рекомендовал обратить на ребят «из категории риска» и вовлекать их в Движение.

«Мне кажется, так и надо действовать. Надо именно вовлекать, заинтересовывать, чтобы ребята сами приходили в движение и получали шанс на дальнейшее развитие. Нужно доказать всем остальным, что Движение первых действительно помогает ребятам, в том числе, и стать лучше во всех отношениях», — подчеркнул Александр Дрозденко.