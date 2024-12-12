Елена Тааме: полезные советы для родителей и учителей

Совет №1. Что делать, чтобы информация запоминалась лучше даже без мнемотехник?

На самом деле, даже не прибегая к каким-то определенным мнемотехникам, можно сделать так, что вы или ваш ребенок будут лучше запоминать любой материал. Все очень просто: процесс запоминания нужно окрасить яркими эмоциями. Например, вызвать улыбку или смех.

Смейтесь, веселитесь, улыбайтесь со своими детьми. Смех увеличивает объем памяти! Это научно доказано. Просто запрещается создавать унылую атмосферу зубрежки! Научите этому и своих более старших детей. Придумывайте смешные или нелепые образы, создавайте ситуации, когда есть, над чем похохотать. Как только мозг выделит эндорфин, вся нужная информация больше от вас никуда не денется, мозг ее запишет.

Совет №2. «Повторение – мать учения» на новый лад: повторяйте нужный материал. Но с важным нюансом.

Итак, что нужно сделать, чтобы помочь своему мозгу быстро и надолго запомнить информацию?

Шаг 1 – потратить время и придумать образы к тем ключевым словам, строчкам или целым параграфам, которые вы учите. Это может быть все, что угодно - музыкальные, ритмические, визуальные и двигательные образы, последовательности мест, цветов, предметов, которые вы свяжете со словами или ключевыми моментами в тексте, которые вам нужно запомнить. Пусть на придумывание ассоциаций уйдет некоторое время, но оно того стоит!

Если у нас «ночевала тучка золотая на груди утеса великана», то мы можем представить себе, как в темноте золотая тучка-котенок лежит и посапывает, а ее на руках держит огромный утес с длинной до моря бородой. И этот образ поможет вспомнить первую строчку известного стихотворения Лермонтова.

А если у нас «матросская шапка, веревка в руке», то и рисуем себе соответствующий образ задорного румяного мальчишки в бескозырке, зажимающего в кулачке мокрую и грязную веревку.

Я люблю этот шаг больше всего, так как вижу в нем огромный потенциал. Нам надо связать зоны, отвечающие за речь и логику (левое полушарие) с творческим, интуитивным и абсолютно нелогичным и непричесанным правым! Которое, кстати, с возрастом задействуется нами все реже и реже. И очень даже зря! Во-первых, это весело, а во-вторых – отлично работает!

Шаг 2 – нам нужно помочь мозгу записать нужную нам информацию в долгосрочную память. После первого прочтения уже через час мы забываем около 60% полученной информации. И это катастрофа. Мозг практически сразу самоочищается, а сформировавшиеся нейронные связи распадаются. Это заложено в нашей физиологии. А нам нужно помнить хотя бы 80%! Или вообще 100%.

Что делать? Ответ довольно банален – нужно повторить текст, визуализируя наши только что придуманные ассоциации, минут через 20-30. И потом еще разочек за час до сна.

До школы или института на следующий день вы этот материал донесете. Но он, к сожалению, останется только в кратковременной памяти, если к нему еще раз не вернуться.

Поэтому если вы хотите по-настоящему запомнить текст, то далее повторяем его со всеми нашими образами через день в течение недели.

Ну и чтобы уже точно перенес-ти нашу информацию в долговременную память, еще раз через две недели. И потом еще раз через месяц.

На самом деле, повторения могут занять всего пять минут вашего времени, так как основную работу вы уже сделали, когда раскладывали текст на ассоциации в шаге №1. Но эти пять минут играют решающую роль, когда ваш мозг принимает решение – стоит ему «записывать» вашу информацию, или это «белый шум». Стоит ли переводить информацию из кратковременной в долговременную память. И после перевода в долговременную – как ее хранить: просто положить в темный уголок или пометить как «важно».

Эти особенности мозга активно используются в нашей методике.

Совет №3. Попробуйте с вашими детьми кинестетическую мнемотехнику.

Предлагаю вам освоить 4 игры, чтобы быстро выучить любой стишок или небольшой текст с ребенком. Особенно эти знания пригодятся вам в садике или в начальной школе.

ВАЖНО: превратите процесс в игру и не будьте слишком серьезными!

Первая игра. Вы вместе с ребенком придумываете жесты к ключевым словам в строфе. Например, к слову «шапка» мы покажем жест, как будто мы снимаем и одеваем шляпу. А к «веревке в руке» мы можем придумать движение, как будто мы крутим лассо или же делаем «змейку», а потом показываем ладошку-пятерню. Обычно этот процесс вызывает массу восторгов. Особенно если предложенные ребенком варианты будут вами приняты. После того, как вы все придумали, вы вслух читаете стихотворение и показываете жесты. Ребенок только повторяет за вами жесты, но не говорит.

Во второй игре ребенку предлагается повторить за вами и

жесты, и слова. Делаете это построчно. Сказали-показали одну строчку – просите ребенка повторить. Можно модифицировать эту игру так: начать с того, что ребенок говорит вслух только последнее слово в строчке, остальное показывает. Затем только два последних слова. И только потом сделать пробный прогон с полным повторением.

Третья игра – немое кино! Договоритесь с ребенком, сможет ли он вспомнить все жесты, которые вы придумали. Или притворитесь, что забыли все движения. Читайте стихотворение сами, но не показывайте жесты, а ребенка попросите сделать «озвучку» ручками.

На самом деле, для первого предъявления стишка этого объема вполне достаточно. Поиграйте таким образом еще раз через какое-то время в течение этого же дня или утром. А затем, когда вы увидите, что ребенок довольно хорошо запомнил жесты, переходите к четвертой игре!

Четвертая игра – дешифровщик! Ребенку нужно расшифровать, что вы ему показываете. А вы, конечно, показываете ваш стишок, строчка за строчкой. И ребенок должен по вашим жестам его вспомнить. Еще несколько прогонов таких повторений, разнесенных по времени, – и дело в шляпе!

Именно этот метод лежит в основе кинестетической техники автоматизации пройденного материала на нашем курсе. Вместе с принципом интервального повторения материала, зашитого в курс, методика дает и свой уникальный эффект.

Я буду очень рада, если мой опыт и эти практические советы помогут вам, дорогие читатели, сделать процесс подготовки уроков интересным и более легким, а воспитателям и учителям применить эти полезные приемы на занятиях!