ИТ-кадры на перспективу: Минцифры усиливает подготовку специалистов

В прошлом выпуске я рассказала о долгом и интересном пути языкового центра «Диалог» и о том, как мы вышли на федеральный уровень с курсом для дошкольников и младших школьников «Английский с Дариной и Олегом» по технологии MnemoTeach. А еще я обещала поделиться полезными советами, как повысить учебную мотивацию и улучшить результаты по любому предмету. Их стоит взять на вооружение и родителям, и учителям, и воспитателям.