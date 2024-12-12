ИТ-кадры на перспективу: Минцифры усиливает подготовку специалистов
ИТ-отрасль за последние 4 года растёт быстрее других крупных секторов экономики. Только за первые 6 месяцев 2024 года прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 63%. ИТ-отрасли требуется больше специалистов.
Рубрики: Образование
Что уже сделали
- за 4 года в 2 раза увеличили количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах. В этом году на бюджет зачислены 125 тыс. человек, ещё порядка 70 тыс. учатся на платной основе. Всего сейчас в 500 вузах, которые готовят ИТ-специалистов, учится более 600 тыс. человек
- обучаем информатике в школах. Порядка 400 тыс. детей за 4 года прошли бесплатные курсы программирования «Код будущего». После обучения многие из них сдали ЕГЭ по информатике и поступили на ИТ-специальность в вуз
- обучаем ИТ отраслевых специалистов в вузах. «Цифровые кафедры», которые позволяют получить ИТ-квалификацию студентам других специальностей, созданы в 100 вузах. Уже больше 200 тыс. студентов получили такое образование
- подготовили учебные пособия для изучения искусственного интеллекта
Что планируем сделать
- ввести в качестве обязательного условия для ИТ-компаний, которые пользуются налоговыми льготами, определённый объём преподавания в вузах и обязательные стажировки студентов
- увеличить норматив финансирования по дисциплинам, связанным с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой
- дополнительно профинансировать подготовку 10 тыс. специально отобранных студентов, которые станут ведущими инженерами по разработке технологий искусственного интеллекта
- ввести в школах государственный учебник по информатике, ориентированный на изучение отечественных решений
- предусмотреть возможность использования российских образовательных онлайн-платформ для получения практических цифровых навыков. Платформой «Яндекс Учебник» сейчас бесплатно пользуется каждый десятый школьник, изучающий информатику. Отказа от традиционной очной формы обучения не произойдёт, а цифровые платформы предоставят возможность самостоятельного дополнительного изучения основ программирования и машинного обучения
- создать с участием крупнейших российских технологических компаний единую онлайн-платформу, которая даст возможность студентам изучать искусственный интеллект, работать с большими данными, получать базовые навыки программирования
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