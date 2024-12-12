Ленобласть отмечает День Конституции

«Конституция закрепляет ценности, которые являются основой нашего общества: достоинство человека, права и свободы, равенство перед законом, справедливость и солидарность, наши традиционные духовные и нравственные ценности.

В этот день вспомним, насколько важна наша гражданская ответственность и активное участие в жизни общества. Вместе мы справляемся с вызовами времени, создаем комфортные условия для жизни, развиваем нашу область, добиваемся успеха и процветания.

Призываю всех быть неравнодушными и помнить, что каждый из нас вносит свой уникальный вклад в общее благо — и именно это делает нашу Родину сильной», – обратился к землякам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня в образовательных организациях региона пишут Всероссийский правовой диктант на знание основного закона России, пройдут информационные часы, круглые столы, конкурсы рисунков, выставки, тематические вечера и праздничные концерты.