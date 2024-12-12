Ленобласть повышает безопасность работы такси

Специалисты ведомства еженедельно выходят на проверки вместе с сотрудниками МВД, Ространснадзора и Роспотребнадзора, чтобы поездки жителей на такси были гарантированно удобными и безопасными.

С начала 2024 года проверили уже более 2000 машин и выявили основные нарушения: работа без разрешения на перевозки, отсутствие предрейсового контроля автомобилей, отсутствие цветографической схемы или опознавательного фонаря такси.

По итогу 120 авто отправлены на штрафстоянку, возбуждено более 200 административных дел, а нарушения исправлены.