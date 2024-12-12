Ленобласть повышает безопасность работы такси
Комитет по транспорту в преддверии новогодних праздников усилил контроль за работой перевозчиков.
Рубрики: Общество
Специалисты ведомства еженедельно выходят на проверки вместе с сотрудниками МВД, Ространснадзора и Роспотребнадзора, чтобы поездки жителей на такси были гарантированно удобными и безопасными.
С начала 2024 года проверили уже более 2000 машин и выявили основные нарушения: работа без разрешения на перевозки, отсутствие предрейсового контроля автомобилей, отсутствие цветографической схемы или опознавательного фонаря такси.
По итогу 120 авто отправлены на штрафстоянку, возбуждено более 200 административных дел, а нарушения исправлены.
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