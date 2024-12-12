Огромный резерв рабочей силы зарабатывает на нашей лени. Профессор Валерий Амиров - о том, зачем нам столько курьеров

Каждый день жители городов видят полных энергии доставщиков с огромными коробами за спиной. А статистические службы приводят усредненные данные об их впечатляющих заработках, которые существенно превышают медианный доход по стране. Этот сегмент сервисной экономики безо всякого сомнения является высокодоходным, что позволяет сервисам вести конкурентную кадровую политику и вытягивать работников из производства, строительства и иных направлений.

Поэтому логику представителя Минпромторга, раздумывающего о перенаправлении этих ребят в производство, вполне можно понять. Тем более что речь, повторюсь, идет об отрасли, которая сама по себе ничего не производит, а зарабатывает на потере желания некоторых россиян самостоятельно посещать магазины, то есть на лени.

Сервисы доставки можно было бы считать социально значимыми, если бы разговор шел о маломобильных категориях населения: инвалидах, стариках, которым трудно ходить, многодетных семьях и так далее. Но таких в общем числе потребляющих услугу совсем немного. Большинство использует услуги доставки в качестве бонуса комфортной жизни.

Но если так, то постановка вопроса не только экономически оправданна, но и вполне резонна с моральной точки зрения. По данным, приводимым РБК, 47 процентов руководителей предприятий жалуются на нехватку квалифицированной рабочей силы, и полтора миллиона - огромный резерв этой самой силы.

Конечно, рыночная экономика сама регулирует рынок труда, но только в обычных условиях, которыми современные российские условия трудно назвать. Хотя бы потому, что мы пока что не можем преодолеть опасную демографическую тенденцию. Нехватка рабочих рук нам на ближайшие годы, к сожалению, гарантирована. И от того, как страна будет преодолевать проблему, зависит и стратегическое развитие экономики, и благополучие каждого из нас.

Поэтому балансировка рынка труда представляется неизбежной, и чем-то однозначно придется пожертвовать. Вариантов немного. Или наращивание миграции, вызывающее, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе, или создание условий для перехода рабочих рук и мозгов из сервиса в производство. Где, к слову, востребованы навыки и программистов с менеджерами, которые сервисы доставки разрабатывают и организуют.

Разумеется, решение этой задачи не терпит суеты, оно должно опираться на экономические механизмы и создавать условия для того, чтобы работа в производстве была интереснее, в том числе и в материальном плане.

И, само собой, вопросы нужно решать комплексно, развивая профессионально-технические училища, техникумы и колледжи, побуждая молодежь учиться конкретным специальностям, востребованным реальной экономикой. Вот и президент недавно объявил о создании в самом скором времени 100 инженерных школ. Это как раз шаг в том самом направлении. Да и роботы-курьеры могут подставить плечо человеку.

А между тем, курьеры обошли по зарплате врачей, учителей и IT-специалистов

Медианная заработная плата курьеров за январь - ноябрь 2024-го года выросла на 15 процентов, до 115,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный обзор hh.ru и Первой экспедиционной компании.

Курьеры, согласно имеющимся данным, по уровню зарплаты обошли врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и IT-специалистов (114,2 тысячи рублей).

Сложившуюся ситуацию аналитики связывают с дефицитом работников служб доставки. В частности, с января по ноябрь количество вакантных мест для курьеров возросло на 36 процентов, тогда как число резюме сократилось на 9 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2024-м году средние предложения по заработной плате выросли на 9 процентов, составив почти 75 тысяч рублей в месяц.

Наибольший прирост зафиксирован в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства - здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 34% больше, чем годом ранее.

Второй по приросту средних предложений за год стала сфера ремонта и обслуживания автомобилей. Замыкают тройку лидеров дизайнеры и проектировщики.

«Российская газета»

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