Сгинувшие в вихрях войны

Официально: геноцид

Сейчас, когда с окончания Великой Отечественной прошло почти восемьдесят лет, и крупным событиям и непосредственно спасителям мира от нацизма уже установлено немало памятников, взор нас, потомков победителей, обратился к мирным гражданам, погибшим от рук врага — расстрелянным за помощь или бытность свою партизанами, задушенными в концлагерях за свою национальную принадлежность, убитых в результате страшных экспериментов или даже просто ради жестокой забавы… Невообразимо, но только в 2022 году преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения Ленинградской области и военнопленных были официально признаны геноцидом. В основу искового заявления прокуратуры легли документы, рассекреченные в рамках проекта «Без срока давности»: в Ленинградский областной суд были представлены материалы уголовных дел, кино- и фотохроника, показания очевидцев, результаты работы поисковиков.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко назвал решение суда шагом к исторической справедливости ради родных и потомков замученных и убитых мирных граждан Советского Союза. Этот шаг очень важен в сегодняшнем обществе, где приходится изо всех сил бороться с намеренным искажением истории, где не стесняются рукоплескать бывшим эсэсовцам и объявлять концентрационные лагеря «курортами для эвакуированных граждан». За леденящими души примерами далеко ходить не надо. Восемьдесят лет назад Красная Армия освободила один из самых жутких концлагерей — «Саласпилс» в Латвии, где содержались в том числе дети, похищенные с оккупированных территорий СССР. Сейчас латвийская пропаганда изображает место, где от зверств нацистов погибло свыше ста тысяч человек, семь тысяч из которых составляют юных узники, как воспитательно-трудовой лагерь.

Конвейер смерти

История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век. Одной из самых жутких ее страниц стали нацистские лагеря. С 1933 по 1945 год через такие «учреждения» прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов из них погибло, при этом каждый пятый был ребенком, а около 5 миллионов погибших являлось гражданами СССР. На территории Ленинградской области нацисты создали более 130 концлагерей. Особенно много их было в Красногвардейске (ныне Гатчина): четыре для военнопленных, включая пересылочный лагерь «Дулаг-154», и три для гражданского населения. За период оккупации в этих лагерях были расстреляны, погибли от голода, болезней, пыток и жестокого обращения почти восемьдесят тысяч человек, а всего на территории нынешнего 47-го региона с 1941 по 1945 год немецко-фашистские захватчики и их пособники погубили свыше 435 тысяч.

Способы уничтожения использовались и нехитрые, и изощренные. К душевнобольным применяли смертельные инъекции (так погибли 850 пациентов психиатрической больницы имени П.Кащенко), инвалидов расстреливали (так приняли смерть 248 женщин в деревне Макарьевская пустынь). На детей нацисты не тратили даже такие ресурсы: ребятишки погибали от нечеловеческих условий содержания пленников, болезней, наказаний и принудительного сбора крови для раненых немецких солдат. Немало было жертв среди малышей и в результате «развлечений» пособников нацистов из прибалтийских стран и Финляндии, которые минировали детские игрушки и оставляли их на видных местах на улице.

Говорящий мемориал

27 января 2024 года, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, под Гатчиной был открыт мемориальный комплекс в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественный войны 1941–1945 годов.

С инициативой создания мемориала выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Авторами архитектурно-художественного решения стали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Проект одобрили ветераны и бывшие узники концлагерей, члены Российской академии художеств. На месте установки мемориала была заложена капсула с землей, собранной с памятных мест на Донбассе и в Ростове-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны германскими войсками и их союзниками проводились массовые казни мирных жителей.

Подъездная дорога к мемориалу оформлена баннерами с фотографиями советских городов и деревень в период оккупации. В центре композиции находится стела высотой в 47 метров, на ее вершине — фигура женщины с детьми. Зеркальные элементы стелы создают эффект парения скульптуры над землей. Пилоны вокруг стелы символизируют вихри войны, жертвами которой оказались обычные граждане, представленные полутора сотнями бронзовых барельефов и скульптур. Создавая эти фигуры, авторы стремились придать им портретное сходство с людьми, истории которых сохранили архивные документы и фотографии. У подножия мемориала — круглая плита с наименованиями лагерей, которые в годы Второй мировой были устроены на оккупированных территориях. В центре плиты горит Вечный огонь.

Вокруг мемориального комплекса планируется создание парка площадью в 42 гектара, где о каждом погибшем под Гатчиной мирном жителе будет напоминать одно дерево. Но уже сейчас памятник производит неизгладимое впечатление, благодаря звуковому сопровождению и подсветке, которая была отмечена наградой архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» в ноябре текущего года.

Жанна Мозговая

Фото: Анастасия Берёзкина, Парковое агентство Ленинградской области, федеральный портал «История России»

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Веревское сельское поселение, между населенными пунктами Зайцево и Ижора

Координаты для GPS: 59.655719, 30.224230

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