Ленобласть прирастает инновационной портовой инфраструктурой

Введена в эксплуатацию первая очередь специализированного терминала «Порт Фавор» (ООО «ЕТУ»). В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 млн тонн.

«Хочу нас всех поздравить: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака, а это значит, что сегодня у российских компаний, которые производят аммиак, появилась уверенность в том, что мировые рынки, рынки других стран будут открыты для поставок аммиака. Мы продолжаем развиваться, мы продолжаем строить, и экономика двигается вперед. Весной 2026 года здесь будет запущен большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений. Вы знаете, что Россия — одна из крупнейших экспортеров в мире по минеральным удобрениям. Невозможно сегодня говорить о продовольственной безопасности в мире без минеральных удобрений, а это тоже хорошие перспективы для развития экономики страны», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам генерального директора компании «Портовый альянс» Михаила Кузнецова, дефицит портовой мощности, существующий сегодня — главный ограничивающий фактор роста продаж российских удобрений на мировых рынках. Ввод в эксплуатацию специализированного терминала «Порт Фавор» снимает это ограничение.

Технология перевалки аммиака на терминале «Порт Фавор» представляет собой полностью закрытую линию, исключающую проливы жидкого аммиака и выбросы газа. Применение автоматической системы управления технологическими процессами позволяет контролировать давление, температуру, положение запорной и запорно-регулирующей арматуры и параметры работающего оборудования.

Суточная мощность терминала в настоящее время позволят обрабатывать 2 600 тонн груза, принимаемого в автоцистернах, с мая 2025 года начнется прием грузов железнодорожным транспортом, и суточная мощность увеличится в полтора раза.