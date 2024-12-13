Президентская платформа «Россия – страна возможностей» – теперь на Госуслугах

«Теперь Госуслуги не только аккумулируют всю важную информацию для граждан, помогают решать различные проблемы, но и рассказывают о возможностях для самореализации, которые есть в нашей стране. Уже сделан первый шаг по внедрению информации о проектах и конкурсах президентской платформы «Россия – страна возможностей» в систему Госуслуг. Теперь каждый человек может получить основную информацию, введя свой запрос в поисковую строку робота. В дальнейшем сценарий ответов будет становиться разнообразнее и позволит пользователям получать больше необходимой информации», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Робот Макс — цифровой помощник Госуслуг, который ежедневно обрабатывает более 2 млн запросов по различным темам. Через чат с Максом на портале можно записаться к врачу, оплатить штрафы, проконсультироваться по различным проблемам. А с внедрением нейросети цифровой помощник стал давать более точные и информативные ответы.