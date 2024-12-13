В Рождествено будут повышать квалификацию реставраторов
На базе Международного центра реставрации в Рождествено будет создан Центр компетенций для прохождения сертифицированных курсов повышения квалификации в сфере реставрации — об этом рассказала Министр культуры РФ Ольга Любимова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Рубрики: Культура
«В нашем центре созданы лучшие условия для работы специалистов — современные лаборатории, мастерские и оборудование, в также для обучения и обмена опытом, что позволит поднять реставрационную деятельность на новый уровень», — сказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.
Всего планируется открыть восемь таких центров: в Карелии, Луганске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве и Тверской, Ленинградской и Ростовской областях.
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