В Рождествено будут повышать квалификацию реставраторов

«В нашем центре созданы лучшие условия для работы специалистов — современные лаборатории, мастерские и оборудование, в также для обучения и обмена опытом, что позволит поднять реставрационную деятельность на новый уровень», — сказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Всего планируется открыть восемь таких центров: в Карелии, Луганске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве и Тверской, Ленинградской и Ростовской областях.