В Ленобласти завершился творческий фестиваль для детей-инвалидов

«Не первый год ленинградский фестиваль объединяет детей с инвалидностью: раскрывает творческие способности и развивает — через искусство. Ленобласть поддерживает семьи, в которых воспитывают детей с инвалидностью через внедрение инклюзивных практик и материальную помощь, чтобы дать ребятам возможность ярче раскрыть свой талант»,— отметила председатель комитета по соцзащите населения Анастасия Толмачева.

В Год Семьи в фестивале приняли участие более 200 ребят в возрасте от 5 до 18 лет из 14 районов Ленобласти в 7 номинациях.

Фестиваль «Добрые сердца-источник творчества!» берет свое начало с 2007 года и проводится в 17-ый раз Ленинградской региональной общественной организацией в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства «Лепестки добра» при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, комитета по социальной защите населения Ленинградской области и Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения».

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, художественно чтение, пение, инструментальное исполнительство, танец, народное творчество.

К трансляции подключились не только организации и руководители творческих коллективов, но и сами ребята и их родители. Во время прямого включения участников фестиваля поздравили Звезды российской эстрады: Юлия Савичева – певица и актриса, Алла Михеева – телеведущая, актриса театра и кино.