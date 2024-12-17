В Гатчинском округе полным ходом идёт подготовка к ГИА -2025

Перед педагогическими коллективами образовательных организаций стоит важная задача – создать организационно-методические условия для успешной подготовки выпускников к ГИА. В нашем округе реализация данной задачи осуществляется с применением современных педагогических, образовательных и информационных технологий при тесном взаимодействии всех участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей.

10 декабря учащиеся образовательных организаций Гатчинского округа написали итоговое тестирование по математике. Его цель - определить уровень качества математической подготовки, сориентировать обучающихся на выбор уровня единого государственного экзамена по данному предмету. ЕГЭ по математике является обязательным для получения аттестата за 11 класс и проводится по 2 уровням - профильному и базовому. Результаты ЕГЭ профильного уровня признаются в качестве вступительных испытаний по математике при приеме в ВУЗы. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ базового уровня.

В итоговом тестировании приняли участие 579 будущих выпускников школ Гатчинского округа, из них 285 человек писали тренировочную работу базового уровня, 271 – профильного.

«Диагностическая работа профильного уровня состояла только из заданий первой части ЕГЭ. Работа базового уровня включала в себя 21 задание с кратким ответом базового уровня сложности. Данное тестирование направлено на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Анализ ошибок показал, что основные причины кроются в недостаточных знаниях алгоритма решения задач, невнимательности, в вычислительных ошибках, недостаточной организации повторения отдельных вопросов. Работа базового уровня показала, что на недостаточном уровне отработаны навыки решения сюжетных задач, задач на смекалку, задач на нахождение площади поверхности многогранника и объема прямоугольного параллелепипеда. В работе профильного уровня возникли сложности при решении 5-го задания (на нахождение вероятности наступления события с использованием формулы умножения и сложения вероятностей); 8-го задания (на умение использовать график функции при нахождении промежутков убывания); 12-го задания (находить наименьшее значение функции без использования производной)», - рассказала региональный эксперт по математике Майя Петровна Андреева.

На основе анализа результатов учителя усилят математическую подготовку к ГИА с учетом персонифицированного анализа диагностической работы.

В день проведения тестирования Александр, ученик Гатчинского лицея № 3, рассказал: «Я не волнуюсь. В своих знаниях на сегодня уверен. Нас хорошо готовят в школе. А если выяснится, что остались слабые места, еще есть время подтянуть то, что нужно».

Проанализировав результаты итогового тестирования по математике, школьники вместе с родителями смогут осознанно сделать выбор уровня экзамена.