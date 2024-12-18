Александр Дрозденко: достижения регионов в реализации нацпроектов должны масштабироваться
Губернатор Александр Дрозденко провел два ключевых заседания в рамках подготовки к Госсовету — рабочей группы по направлению производительности труда и подкомиссии «Промышленный экспорт». В фокусе обсуждения - новые параметры федеральных национальных проектов, вопросы регионального финансирования и достижение целей, поставленных Президентом РФ.
«Внедрение бережливых бизнес-практик в работу социальных учреждений было пилотной инициативой Ленобласти. Сегодня 100% охват социалки инструментами повышения производительности труда к 2030 году — задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в национальном проекте. Сегодня провел заседание подгруппы Госсовета по производительности труда, где разобрали главные риски масштабирования», - отметил Александр Дрозденко.
Среди первоочередных задач перехода к новому этапу проекта губернатор назвал формирование и обучение отраслевых команд в регионах, которые будут помогать соцучреждениям картировать процессы, искать «узкие» места и предлагать решения. Чтобы на выходе — росла скорость и качество услуг в соцобъектах без привлечения дополнительных трудовых и финансовых ресурсов.
Кроме того, необходимо создать отраслевые центры компетенций в сферах, не охваченных проектом. Одно из предложений – Центр компетенций в сфере туризма.
В ходе заседания подкомиссии «Промышленный экспорт» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Международная кооперация и экспорт» губернатор Ленинградской области обратил внимание, что для достижения целей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта на 2/3 к 2030 году регионам необходимы более четкий план достижения этой цели и расширение линейки инструментов поддержки экспорта, а также достаточный объем финансирования Центров поддержки экспорта.
Александр Дрозденко также отметил, что помимо финансовых мер, вопрос перевозок промышленной продукции на экспорт потребует и инфраструктурных решений. В частности, необходимо обеспечить соответствующую пропускную способность транспортной инфраструктуры в части железнодорожных подходов к порту Усть-Луга. Для этого необходимо в инвестиционную программу АО «РЖД» необходимо мероприятия по увеличению провозной способности ж/д подходов до 174 млн тонн к 2030 году.