Александр Дрозденко: достижения регионов в реализации нацпроектов должны масштабироваться

«Внедрение бережливых бизнес-практик в работу социальных учреждений было пилотной инициативой Ленобласти. Сегодня 100% охват социалки инструментами повышения производительности труда к 2030 году — задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в национальном проекте. Сегодня провел заседание подгруппы Госсовета по производительности труда, где разобрали главные риски масштабирования», - отметил Александр Дрозденко.

Среди первоочередных задач перехода к новому этапу проекта губернатор назвал формирование и обучение отраслевых команд в регионах, которые будут помогать соцучреждениям картировать процессы, искать «узкие» места и предлагать решения. Чтобы на выходе — росла скорость и качество услуг в соцобъектах без привлечения дополнительных трудовых и финансовых ресурсов.

Кроме того, необходимо создать отраслевые центры компетенций в сферах, не охваченных проектом. Одно из предложений – Центр компетенций в сфере туризма.

В ходе заседания подкомиссии «Промышленный экспорт» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Международная кооперация и экспорт» губернатор Ленинградской области обратил внимание, что для достижения целей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта на 2/3 к 2030 году регионам необходимы более четкий план достижения этой цели и расширение линейки инструментов поддержки экспорта, а также достаточный объем финансирования Центров поддержки экспорта.

Александр Дрозденко также отметил, что помимо финансовых мер, вопрос перевозок промышленной продукции на экспорт потребует и инфраструктурных решений. В частности, необходимо обеспечить соответствующую пропускную способность транспортной инфраструктуры в части железнодорожных подходов к порту Усть-Луга. Для этого необходимо в инвестиционную программу АО «РЖД» необходимо мероприятия по увеличению провозной способности ж/д подходов до 174 млн тонн к 2030 году.