Как преподают «Основы безопасности и защиты Родины» в школе

- Сергей Викторович, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) официально ввели в школьный курс с 1 сентября 2024 года. Преподают его вчерашние учителя ОБЖ. Как проходила переподготовка?

- Переподготовку прошли все учителя, преподающие этот предмет. Летом в онлайн-режиме нам давали теорию, а в сентябре на базе центра «Авангард» прошли трехдневные сборы.

Предмет ОБЗР изучают ученики с 8 по 11 классы. Естественно, программа переделана. Что-то оставлено из ОБЖ. Из нового в практике для 8-х классов – трехдневные сборы на базе «Авангарда» либо воинской части, а также девять часов военной подготовки. Этого раньше не было. Для 10-х классов – 12 часов военной подготовки и кое-что новое в теории.

Если сравнивать с предметом НВП, который преподавали в советские годы, то оказание первой медпомощи, изучение вооружения и техники, разборка-сбора автомата и снаряжение магазина – это есть. А вот боевые стрельбы заменили на электронный тир.

- В школы уже поступили учебники по ОБЗР?

- Учебников и методичек еще нет. Учителя выходят на рекомендованный комитетом образования сайт, находят там презентацию или конспект, и пока так работают.

- Новый предмет, вероятно, должен предусматривать соответствующее материально-техническое обеспечение.

- Материальной базы, естественно, пока не хватает. Например, в учебной программе рассматриваются беспилотные летательные аппараты. А нам даже на курсах их практически не смогли показать, только на картинках. Как вы знаете, запуск беспилотников сейчас запрещен. Единственное, что понравилось на сборах, это тактическая медицина и тактика боя.

Новое автоматическое оружие, снайперские винтовки тоже приходится показывать на картинках.

Чтобы у ребят хотя бы что-то осталось в голове от теории, в своей школе я перенес военную подготовку на третью четверть, ближе к военно-полевым сборам. Для своих учеников провожу сборы на базе учебного центра зенитно-ракетных войск академии имени Г.К. Жукова. Это удобно, там нас обеспечивают всем необходимым.

- Хватает ли учебных часов?

- Учебных часов мало. Беспилотники – один час, тактика боя – один час, тактическая медицина – один час, строевые занятия – один час. По опыту работы в кадетских классах могу сказать: чтобы класс ходил в ногу, нужно весь пятый класс два-три раза в неделю заниматься строевой подготовкой. В этом направлении, как в прежние годы, нужно взаимодействовать с учителем физкультуры. А то сейчас дети даже не знают где левая нога, а где правая.

Оказание самопомощи – тоже очень полезно, и тоже мало часов. А мы должны довести до ребенка эту информацию так, чтобы он понимал досконально. И, конечно, нужна практика.

- Что теперь включает программа сборов для школьников?

- Теперь в сборах участвуют не только мальчики, но и девочки. Пока новой программы сборов нет. Работаем по старой. Будем изучать распорядок дня, организацию службы, технику и так далее.

В прошлом году я пытался организовать стрельбы, но не получилось. А в позапрошлом году мы отстрелялись на базе корпуса ПВО за счет учебного центра.

- Ваш авторитет и опыт позволяют вам самостоятельно найти возможность организовать учебные стрельбы, а как быть новым учителям?

- Начинающему педагогу ОБЗР нужно пройти курсы обучения и лично вникать в это дело. Как организовать учебные стрельбы для школьников? Закупать электронные тиры. Кто-то уже закупает.

В некоторых образовательных учреждениях, расположенных в старых советских зданиях, в подвалах есть и убежище, и тир, чтобы стрелять из пневматики. Но все нужно привести в соответствие с нынешними требованиями.

- Благодарю Вас за информацию. Всем нам мирного неба!

Татьяна Можаева