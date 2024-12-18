Ленобласть помогает отремонтировать частные дома

«10 лет назад по поручению губернатора Александра Дрозденко Ленобласть одна из первых в России разработала закон, позволяющий жителям получать выплаты на ремонт и утепление наружных стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление фундамента домов, внутренних инженерных сетей, замену оконных и дверных блоков. Право воспользоваться поддержкой получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла. В этом году мы расширили список получателей выплаты — добавили членов семей погибших участников специальной военной операции. Чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, нужно обратиться в администрацию своего поселения», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

За 10 лет действия регионального закона помощью воспользовались жители почти 700 домов- ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. С этого года помощью пользуются и семьи погибших участников специальной военной операции.

Сейчас в закон вносятся изменения, предлагающие установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки выплату на проведение текущего ремонта квартиры или ее части, принадлежащей на праве собственности инвалидам и участникам ВОВ, в том числе — награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».