Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

Работодателю необходимо проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры. До 11 марта — для Крайнего Севера.

Если специалист не отправит свои данные сам, компания может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку.

На что обратить внимание сотрудникам!

Тщательно проверяйте данные о себе — военкомат, компания, ИНН и т.д.

Проконтролируйте отдел кадров в том, что они точно подали сведения о вас в Минцифры, при вашем соответствии всем критериям

Запомните свой номер заявления на Госуслугах

Минцифры передаст информацию Минобороны до 28 февраля (до 31 марта — для Крайнего Севера). Решение по отсрочке комиссия примет с 1 апреля по 15 июля (с 1 мая по 15 июля — для Крайнего Севера).