Многоступенчатая мошенническая схема

23-летнему инженеру из Малого Верево поступил звонок с неизвестного мобильного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что была совершена попытка входа в банковский «личный кабинет» молодого человека. А также, что портал Госуслуг взломан, и на него хотят оформить кредит. После чего инженера соединили со службой безопасности банка, где какая-то женщина велела ему сбросить пароль на «Госуслугах», для чего нужно сообщить ей поступивший на его номер код из смс-ки. Сказано – сделано: молодой человек сообщил голосу в телефонной трубке присланный ему код, пренебрегши всеми предостережениями банков никогда никому не передавать коды – ни под каким видом.

Далее в дело вступил «сотрудник Росфинмониторинга», который сообщил инженеру, что от его имени оформлена доверенность, и потерпевшего опять перевели на «сотрудника ФСБ». Тот начал пугать, что инженер будет привлечен к уголовной ответственности, если не станет сотрудничать со следствием. Усугубляя эффект, на линию вновь вышел «сотрудник Росфинмониторинга»: «На ваше имя открыт счет в банке «Металл Инвест», и была попытка перевода денежных средств в польский банк, которая была заморожена».

Молодому человеку заявили, что необходимо обезопасить свои банковские карты путем создания заявок на получение кредитов. Вконец запуганный и сбитый с толку парень не оценил бредовость этого заявления – и оформил кредиты сразу в трех банках. После чего по указке неизвестных перевел денежные средства в один из банков – 291 тысячу рублей, скачал себе приложение, присланное ему в «Телеграме», включил модуль бесконтактной оплаты NFC, приложил карту для списания 100 тысяч рублей, но данный платеж заморозил банк.

Тогда, следуя инструкции злоумышленников, молодой человек, не поленившись, поехал в Петербург на проспект Большевиков, где оформил кредитную карту , снял с нее в банковском терминале 47 тысяч рублей, внес их на карту и затем перевел в криптокошелек преступникам, а дальше конвертировал рубли в доллары США в размере 435 долларов 83 цента и отправил их неизвестным.

И только проделав все эти манипуляции молодой человек, наконец, понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Материальный ущерб достиг 147 тысяч рублей – потеря, как ни крути, значительная.