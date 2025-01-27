Благотворительный фонд «Вклад в будущее» подготовил серию видеороликов для нового сезона «Цифрового ликбеза»

В этом году эксперты Фонда подготовили для школьников три ролика по темам: «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и разработанный при экспертной поддержке GigaChat ролик «Создавай новое с искусственным интеллектом». К видеороликам прилагаются методические материалы.

Проект «Цифровой ликбез» включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Традиционно героями роликов Фонда являются студенты самого престижного вуза подводного мира Китовской академии рыбных профессий — Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория. Друзья делятся друг с другом новостями за чашечкой кофейного рифа в кафе «Песчаница». В этот раз морская звезда Полина расскажет о том, как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учёбе. Устрица Матильда поделится советами на тему правильного хранения важной информации и резервного копирования. А треска Виктория расскажет, как, столкнувшись со спамом, нашла способ защититься от него.

Ролики и методические материалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Любой педагог может принять участие в проекте и провести урок для обучающихся в период с 3 февраля по 2 марта 2025 года, используя созданные фондом «Вклад в будущее» методические материалы. Они помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

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«Трудно представить, каким будет мир через 30–40 лет. Но уже сейчас ясно, что цифровая грамотность, работа с искусственным интеллектом и основы кибербезопасности станут базовыми навыками. Они будут так же важны для любого человека, как способность читать, писать и считать. Как партнёр всероссийского проекта «Цифровой ликбез» мы помогаем современным школьникам освоить важные навыки, которые повлияют на их учёбу и будущее. Только меняясь и непрерывно развиваясь, можно идти в ногу со временем, ставить цели и достигать их, по-настоящему жить!» — прокомментировал Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

«Новые ролики “Цифрового ликбеза”, подготовленные экспертами Благотворительного фонда Сбербанка “Вклад в будущее”, затрагивают актуальные и важные темы — работа с данными и искусственным интеллектом. Современные дети ежедневно взаимодействуют с гаджетами. И крайне важно обладать базовыми навыками цифровой грамотности, чтобы понимать, как эффективно использовать технологии ИИ, правильно систематизировать и хранить информацию, обеспечивать защиту данных от внешних киберугроз. Уверен, что полученные знания пригодятся в повседневной жизни и профессиональной деятельности», — отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».