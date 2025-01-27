Делегация областного парламента приняла участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище

Торжественное возложение цветов к монументу «Матери-Родины» в день полного снятия блокады Ленинграда - давняя традиция, которая передается из поколения в поколение. Ежегодно в этот день тысячи людей приходят на Пискаревский мемориал, чтобы отдать дань памяти ленинградцам и защитникам города, погибшим в тяжелейшие годы войны. Среди них - ветераны, представители органов государственной власти, региональных управлений министерств и ведомств Российской Федерации, представители общественных организаций, военнослужащие, школьники, неравнодушные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В церемонии приняла участие и делегация Ленинградской области. Областной парламент представляли вице-спикер Законодательного собрания Саяд Алиев, руководители фракций Александр Перминов и Андрей Лебедев, депутаты Михаил Макаров, Игорь Рихтиков, Николай Кузьмин и Дмитрий Звонков.

В официальном обращении председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады говорится:

- Прорыв Блокады – это не просто военная победа, это торжество жизни над смертью, веры над отчаянием, единства над врагом. Его главными символами были и всегда будут несгибаемая сила духа, мужество и самопожертвование нашего народа. Мы помним и чтим всех, кто, не щадя себя, приближал этот день. Их бессмертный подвиг и сегодня служит для нас примером мужества и вдохновляет на преодоление любых испытаний.

Пискаревское мемориальное кладбище является основным местом массовых захоронений ленинградцев, погибших во время блокады, и воинов Ленинградского фронта (в 186 братских могилах захоронены 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда).

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фотографии Павла Афанасенко