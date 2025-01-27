Памятную акцию в Президентской библиотеке посвятят городам и странам, принимавшим жителей блокадного Ленинграда

По традиции, в дни празднования очередной годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жители Санкт-Петербурга, ветераны, студенты и школьники, представители предприятий и учреждений встречаются, чтобы сказать слова благодарности тем городам и странам, куда были эвакуированы ленинградцы во время Великой Отечественной войны. Второй год подряд памятная акция проводится в Президентской библиотеке.

Участники мероприятия вспомнят о том, как встречали жителей осаждённого города в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде, Тюмени и Ярославле, Перми и Казахстане.

В памятной акции примут участие артисты Санкт-Петербурга. Ведущими выступят актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант и актриса, художественный руководитель Театра драмы Ольги Берггольц Анна Загребнева.

Больше узнать о трагических днях в истории города можно благодаря материалам электронной коллекции Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда». В неё включены оцифрованные официальные документы, газеты, карточки, листовки, памятки, открытки, материалы из личных архивов жителей Петербурга, фото- и кинохроника, а также цикл телевизионных передач «Дневник блокады». Один из его выпусков посвящён эвакуации.

Организаторами X Благотворительной памятной акции «Благодарный Ленинград» выступают Фонд социальных инициатив «Мирные люди» совместно с общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» при поддержке Президентской библиотеки Управления по делам Президента Российской Федерации, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Общественной палаты Санкт-Петербурга, Пискарёвского мемориального кладбища, а также государственных, общественных организаций и национальных объединений.

Принять участие в памятной акции может любой желающий. Встреча будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Прямые трансляции»в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, а также на Рутуб-канале учреждения, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».