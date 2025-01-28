«Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат»

Урок был первым, прошел точно по звонку в переполненном актовом зале, в лучших традициях: с выносом знамени Победы, гирлянды Памяти и представлением всеобъемлющей музыкально-театрально-поэтической композиции.

Открыла урок Лариса Александровна Демченкова, рассказав присутствующим о значении даты и важности сохранения традиций. А затем четверо ведущих (М.Ю. Солонников, Т.В. Фёдорова, Н.А. Демченкова, Станислав Маннинен), пятеро обучающихся (Артём Курганов, Олег Беляев, А. Поляков, Екатерина Авраменко, Раиса Исломова) и группа театрального коллектива «Эксклюзив» представили события блокадных дней так убедительно, что в зале было слышно только биение сердец.

В памяти вновь ожили дни, что в историографии Великой Отечественной войны 1941–1945 годов отмечены особым трагизмом и жестокостью фашистов, мечтавших об истреблении жителей Ленинграда и уничтожении города Петра с лица земли.

Ведущие напомнили, что дата 27 января 1944 года вписана в историю кровью погибших в блокаду более миллиона ленинградцев. Каждый ленинградец «ту зиму…запечатлел в душе навек — тот голод, тьму, ту злую жажду на берегах застывших рек». А ещё, что 27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города.

Уже три послевоенных поколения хранят в памяти факты о героическом труде ленинградцев, стальной выдержке по преодолению голода, болезней, потерь и других мучений блокады. О том, как ленинградцы продолжали создавать оружие для победы над врагом, отдавая для дела победы не только все свои силы, но и жизни. Как продолжали жить, когда на город сыпались фугасные и зажигательные бомбы (более 107 тысяч) и тяжелые артиллерийские снаряды (более 150 тысяч). Как звучала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича. Как работала Дорога жизни. Как и когда было окончательно прорвано кольцо блокады!

И как именно 27-го января 1944 года на Марсовом поле, на берегах Невы и на кораблях Балтийского флота в честь этой Ленинградской победы прогремел первый торжественный салют из 324-х орудий двадцатью четырьмя артиллерийским залпами. А в приказе по Ленинградскому фронту генерал армии Л.А. Говоров опубликовал: «Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город…»

Жанна Гриненко