Присоединяйтесь к «Волонтёрам Победы»!

Присоединиться к «Волонтерам Победы» и принять участие в организации событий может каждый желающий.

«Необходимо посетить каждого ветерана, вручать им медали, если они не могут прийти на церемонию, помогать с ремонтом и улучшением бытовых условий. Важно привлекать молодежь и современных героев – участников СВО для общения с ветеранами и поддержания связи между поколениями», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Волонтеры уже связались с более чем 4 000 ветеранами, блокадниками, бывшими узниками концлагерей, тружениками тыла и узнали об их потребностях: от медицинской и социальной поддержки до бытовых услуг. Около 600 ветеранов хотели бы получать поздравления на дому и чаще участвовать в мероприятиях, а 270 – поделиться своими воспоминаниями.

Присоединиться к команде Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы: волонтёрыпобеды.рф