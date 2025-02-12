«Бережный диалог» поможет общению

Фонд «Защитники Отечества» в Ленинградской области совместно с автором методики «Бережная коммуникация» Еленой Эльсалиевой запустил совместный обучающий проект «Бережный диалог», который охватит более 50 социальных координаторов фонда.

Серия вебинаров и практических занятий направлена на повышение коммуникативной компетентности социальных координаторов филиала фонда, регулярно вступающих в диалог с уволенными со службы участниками специальной военной операции и членами семей погибших бойцов. Проект позволит создать единую базу скриптов для общения, которая станет надежным инструментом как для новых, так и для опытных сотрудников, адаптировать новых сотрудников к существующим в филиале фонда стандартам уважительного общения и избежать им профессионального выгорания.

«В отличие от иных ведомств, сотрудники фонда не просто консультируют, а сопровождают защитников Отечества и их семьи по всем возникающим у них вопросам и даже сами выявляют скрытые потребности. Для того чтобы эта работа проходила эффективно, необходимо формирование устойчивых доверительных связей с благополучателями. Убежден, что этот проект далее будет растиражирован другими ведомствами у нас в области и даже в другие регионы», - рассказал руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев.

Социальных координаторов ожидает 7 часов вебинаров, практическая работа и домашние задания, в результате которых специалисты в каждом районе области будут максимально подготовлены для общения с Героями и их семьями, и каждый заявитель может быть уверен, что не почувствует неловкость или разочарование вне зависимости от того, с каким вопросом он обращается в фонд.

«С филиалом фонда «Защитники Отечества» я взаимодействую с момента его открытия в 2023 году, и накопленный опыт ясно показывает, что отработка стандартов коммуникации существенно ускоряет процесс обучения новых сотрудников, позволяя им оперативно обращаться к единой внутренней базе знаний. С нетерпением жду плодотворной работы в течение предстоящих 8 недель, уверена, что вместе мы сможем достичь значимых результатов для благополучателей и для государства в целом», - прокомментировала Елена Эльсалиева.