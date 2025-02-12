Борьба с мошенничеством: Госдума запускает инициативу по защите граждан!

«В последнее время массовый характер приняли случаи, когда мошенники путем обмана и злоупотребления доверием людей, особенно пенсионеров, убеждают взять в кредит, перевести, передать с курьерами внушительные суммы денег. Зачастую доверчивые люди отдают все свои сбережения. Такую преступную деятельность необходимо было пресечь. Закон, который мы приняли, вводит «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей», — прокомментировала Светлана Журова.

Депутат отметила, что на кредитные и микрофинансовые организации возлагается обязанность осуществлять более тщательную проверку заемщиков. Если таких проверок не было, с заемщика нельзя будет взыскать выплаты по кредиту.

Проект направлен на защиту самых уязвимых слоев населения, а это одни из основных компонентов Народной программы «Единой России». Необходимо создать безопасные условия для получения кредитов и снизить уровень мошенничества в этой сфере. Важным аспектом данной инициативы является информирование граждан о рисках, связанных с финансовыми услугами, а также развитие механизма уголовной ответственности для мошенников.