Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 февраля

В год 80-летия Великой Победы и 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в здании на Большой Дмитровке в столице открыли патриотическую выставку архивных фотографий о блокаде Ленинграда «Помните! Через века, через года — помните!».