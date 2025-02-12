Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудостьское поселение:
13.02.2025 с 10:00 до 18:00
д.Алапурская
13.02.2025 с 10:00 до 17:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут)
п. Терволово (часть).
Кобринское поселение
13.02.2025 с 10:00 до 18:00
д. Кобрино
п. Прибытково
д. Мельница
тер. СНТ Бригантина
13.02.2025 с 10:00 до 17:00
п. Высокоключевой.
13.02.2025 с 10:00 до 17:00
Гатчина, промзона
13.02.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина: ООО Технопарк Мариенбург д.3а, 2а;
Промзона-Корпиково уч. 1, кад. № 306 (ООО "ГЗМТ "СИЛОВ");
Промзона №2, кад. № 47:23:0257002:161;
Промзона-Корпиково уч. 4, кад. № 271 (ИП Дорошкевич);
Промзона-Корпиково кад. № 47:23:0257002:311 (Лучина Д. С.)
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