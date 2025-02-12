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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское поселение:

13.02.2025 с 10:00 до 18:00

д.Алапурская

13.02.2025 с 10:00 до 17:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут)

п. Терволово (часть).             

 

Кобринское поселение

13.02.2025 с 10:00 до 18:00

д. Кобрино

п. Прибытково

д. Мельница

тер. СНТ Бригантина  

13.02.2025 с 10:00 до 17:00

п. Высокоключевой.     

 

13.02.2025 с 10:00 до 17:00

Гатчина, промзона        

 

13.02.02.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: 

г. Гатчина: ООО Технопарк Мариенбург д.3а, 2а; 

Промзона-Корпиково уч. 1, кад. № 306 (ООО "ГЗМТ "СИЛОВ"); 

Промзона №2, кад. № 47:23:0257002:161; 

Промзона-Корпиково уч. 4, кад. № 271 (ИП Дорошкевич); 

Промзона-Корпиково кад. № 47:23:0257002:311 (Лучина Д. С.) 

 

 