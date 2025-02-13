Депутаты областного ЗАКСа разберутся с сапсерферами на Оредеже

Планируется, что денежный сбор в среднем составит 100-150 рублей, при этом для льготных категорий граждан будет предусмотрено бесплатное посещение. По мнению авторов инициативы – представителей комитета по природным ресурсам Ленинградской области, – эта мера позволит упорядочить поток отдыхающих, повысить комфорт и безопасность как для приезжающих гостей, так и для местных жителей.

«На самом деле, проблема летнего отдыха на реке Оредеж носит комплексный характер. Мы ежегодно сталкиваемся со стихийным массовым посещением, при котором отсутствуют организованные парковки и выходы с воды, что создает угрозу безопасности граждан. Мы уже ведем работу по созданию специально оборудованных зон для рекреации, санитарных объектов, чтобы к следующему летнему сезону обеспечить контроль за потоком отдыхающих и их безопасным досугом», – отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов.

Депутат Законодательного собрания Олег Петров усомнился в целесообразности назначения платы в размере 100-150 рублей, указав, что такая символическая сумма вряд ли сможет кардинально решить проблему. Он призвал «взвесить» и детально проработать этот вариант решения.

Помимо вопросов организации рекреационной зоны, депутаты обратили внимание на необходимость правового регулирования в сфере организации сапсерфинга. В настоящее время на федеральном уровне отсутствует какой-либо порядок в отношении любителей этого вида активного отдыха. В связи с этим, областные парламентарии приняли решение направить два обращения в адрес федеральных органов государственной власти с просьбой законодательно закрепить понятие «сап», классифицировать этот вид транспорта и определить орган, ответственный за надзор.

В завершение дискуссии представитель прокуратуры Ленинградской области Алексей Рубцов отметил, что работа по подготовке модельного правового акта для муниципалитетов, который учтет их особенности и поможет упорядочить использование природных территорий, уже ведется совместно с профильными комитетами и исполнительной властью. Окончательный вариант концепции рекреационной зоны и комплекса мер по организации отдыха любителей сапсерфинга на р. Оредеж планируется завершить к 1 марта 2025 года.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Виктория Дробышева в VK