Владимир Якушев: «По проекту «Единой России» и Минпросвещения в 2025 году отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования»

«По итогам предыдущего штаба все получили «дорожную карту» от Минпросвещения с конкретными сроками проведения работ. Прошу зафиксировать две контрольные даты. 10 февраля – срок, до которого должны были быть запущены все конкурсные процедуры. И 20 марта – финальный срок заключения контрактов. Начиная со следующего штаба, будем контролировать соблюдение этих графиков», — сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что с 2022 года уже отремонтированы 4932 здания школ. Из них почти 20% – 847 школ – в прошлом году.

В числе лидеров, полностью выполнивших взятые на себя обязательства по строительству и ремонту образовательных учреждений и ничего не переносивших на 2025 год, Владимир Якушев отметил несколько регионов: это Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Чеченская Республика, республики Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Алтай, Саратовская, Воронежская, Ярославская, Пензенская, Тверская, Тульская, Мурманская, Смоленская, Тюменская области, ЛНР и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Реализация проекта показала: качество работы управленческих команд не всегда зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он также отметил, что в 2024 году построены 293 новых школы на 217,5 тысяч школьников. А всего с 2019 года введены в эксплуатацию 1634 школы более чем на один миллион учебных мест. С 2019 года введено в эксплуатацию 1688 детских садов на 246 тысяч мест.

«Показатель в 1300 новых школ, установленный в поручении Президента, перевыполнен на 25%», — подчеркнул Владимир Якушев.

От того, когда и как построена школа, детский сад, а сейчас идут и ремонты колледжей, зависит отношение людей, в том числе, к партии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«А «Единая Россия» – это партия дела. И в отношении тех, кто это дело не делают, соответственно, должны быть приняты соответствующие решения», – сказал он.

Министр предложил организовать кураторство регионов, успешно проводящих модернизацию образовательной инфраструктуры, над регионами «красной» зоны, чтобы не допустить новых ошибок и переносов сроков. По его словам, к 1 сентября после капремонта должны быть сданы 75-80% школ, детсадов и колледжей. Из средств федерального бюджета у регионов, которые в этом году будут срывать сроки, вычтут средства на следующий год - их придётся компенсировать из региональных бюджетов.

«Ленинградская область активно участвует в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». По этой программе в 2024 году завершили модернизацию 5 образовательных организаций, в 2025 году у нас участвуют 12 организаций, и на 2026-2027 годы запланированы 7 организаций. Мы и далее будем готовить документацию для заявки на конкурсной отбор, проводимый Минпросвещения России, для участия в соответствующих планах реализации Народной программы партии «Единая Россия», — прокомментировал Заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Емельянов.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» обратился к представителям регионов с просьбой принять участие в обсуждении Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Разработка документа ведётся по поручению Президента.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

В общей сложности с 2022 года реализации программы капитально отремонтировано более 4,9 тысячи школьных зданий. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование» – введено в эксплуатацию более 1,6 тысяч зданий. С 2019 года введены в эксплуатацию почти 1,7 тысяч детских садов общей мощностью почти 250 тысяч мест.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.