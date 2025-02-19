Дети читали стихи о блокаде
Каждый год в Войсковицкой детской школе искусств проходит открытый смотр-конкурс чтецов, посвященный Ленинградской блокаде. Вот и 11 февраля 2025 года в честь 81-й годовщины полного снятия блокады и освобождения Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков здесь звучали стихи.
Военно-патриотический конкурс «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам…» собрал более сорока участников трех возрастных групп по трем номинациям: 7–8 лет - «Юный чтец», 9–11 лет - «Живое слово», 12-16 лет - «Крылатая мысль».
Участников к конкурсу готовили учителя литературы и руководители школьного театра «Овация» Войсковицкой школы № 1, преподаватели образцового театра «Мозаика» Войсковицкой детской школы искусств.
Большую подготовительную работу провела организатор и куратор этого конкурса, педагог школы искусств Юлия Мякушева. Чтецов оценивало профессиональное жюри в составе Алёны Рыбаковой, Вячеслава Клюева, Татьяны Тарлецкой. Почетным гостем мероприятия стала гатчинская поэтесса, член Союза писателей России Наталья Пунжина, прочитавшие свои стихотворения.
Ведущая конкурса, руководитель Молодежного совета Войсковицкого центра культуры и спорта Надежда Дудорова рассказала о героических страницах января 1944 года и блистательно представляла каждого из участников. Мелодии военных лет исполнили преподаватели Войсковицкой детской школы искусств Анна Комкова (фортепиано) и Алексей Киселев (скрипка).
Эмоционально и проникновенно читали дети стихотворения о Ленинградской блокаде и о ленинградцах, переживших блокаду, написанные в разные годы Ольгой Берггольц, Юрием Вороновым, Натальей Алексеевой, Робертом Рождественским, Варварой Вольтман-Спасской и другими авторами. Многие участники раскрыли свои театральные дарования.
Основными участниками конкурса оказались девочки, мальчиков было очень немного.
В зале присутствовали педагоги и родители, и оттого ребята волновались еще больше. Они прекрасно понимали свою ответственность, поэтому прочитанные ими строки казались еще более трагическими, некоторые зрители с трудом удерживали слезы… Главная задача этого мероприятия была достигнута – память о Ленинградской блокаде остается священной.
Победителями открытого смотра-конкурса стихов стали:
- в первой номинации - Евгений Степанов («Баллада о красках», Р. Рождественский),
- во второй номинации – Анастасия Черноножкина («Женщинам-воинам», А. Владимиров),
- в третьей номинации – Дарья Семенова («Не теряйте днями блокаду», А. Молчанов).
Все победители и участники конкурса награждены памятными медалями и дипломами.
Завершилось мероприятие выступлением вокально-инструментального ансамбля Войсковицкой детской школы искусств (руководитель – Алексей Киселев).
Андрей Бурлаков
Фотография Сергея Ковачева