Дети читали стихи о блокаде

Военно-патриотический конкурс «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам…» собрал более сорока участников трех возрастных групп по трем номинациям: 7–8 лет - «Юный чтец», 9–11 лет - «Живое слово», 12-16 лет - «Крылатая мысль».

Участников к конкурсу готовили учителя литературы и руководители школьного театра «Овация» Войсковицкой школы № 1, преподаватели образцового театра «Мозаика» Войсковицкой детской школы искусств.

Большую подготовительную работу провела организатор и куратор этого конкурса, педагог школы искусств Юлия Мякушева. Чтецов оценивало профессиональное жюри в составе Алёны Рыбаковой, Вячеслава Клюева, Татьяны Тарлецкой. Почетным гостем мероприятия стала гатчинская поэтесса, член Союза писателей России Наталья Пунжина, прочитавшие свои стихотворения.

Ведущая конкурса, руководитель Молодежного совета Войсковицкого центра культуры и спорта Надежда Дудорова рассказала о героических страницах января 1944 года и блистательно представляла каждого из участников. Мелодии военных лет исполнили преподаватели Войсковицкой детской школы искусств Анна Комкова (фортепиано) и Алексей Киселев (скрипка).

Эмоционально и проникновенно читали дети стихотворения о Ленинградской блокаде и о ленинградцах, переживших блокаду, написанные в разные годы Ольгой Берггольц, Юрием Вороновым, Натальей Алексеевой, Робертом Рождественским, Варварой Вольтман-Спасской и другими авторами. Многие участники раскрыли свои театральные дарования.

Основными участниками конкурса оказались девочки, мальчиков было очень немного.

В зале присутствовали педагоги и родители, и оттого ребята волновались еще больше. Они прекрасно понимали свою ответственность, поэтому прочитанные ими строки казались еще более трагическими, некоторые зрители с трудом удерживали слезы… Главная задача этого мероприятия была достигнута – память о Ленинградской блокаде остается священной.

Победителями открытого смотра-конкурса стихов стали:

- в первой номинации - Евгений Степанов («Баллада о красках», Р. Рождественский),

- во второй номинации – Анастасия Черноножкина («Женщинам-воинам», А. Владимиров),

- в третьей номинации – Дарья Семенова («Не теряйте днями блокаду», А. Молчанов).

Все победители и участники конкурса награждены памятными медалями и дипломами.

Завершилось мероприятие выступлением вокально-инструментального ансамбля Войсковицкой детской школы искусств (руководитель – Алексей Киселев).

Андрей Бурлаков

Фотография Сергея Ковачева