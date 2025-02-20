Ленинградская область помогает ветеранам СВО найти работу

Центр занятости населения будет сопровождать ветеранов в процессе трудоустройства. Тем, кто имеет инвалидность или проблемы со здоровьем, а также для тем, кто затрудняется с выбором профессии помогает Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

Мультицентр предлагает профессиональную диагностику и профориентацию, а также помощь в переподготовке и обучении для последующего трудоустройства. Ветераны с инвалидностью могут получить обучение с проживанием, питанием и медицинской поддержкой. Во время учебы они также получают психологическую помощь и занимаются адаптивной физической культурой.



Если участник СВО хочет получить среднее профессиональное или высшее образование, Мультицентр направит его в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Тем, кто хочет открыть собственное дело, будет предложена помощь от Фонда поддержки предпринимательства и промышленности региона. Также ветераны могут обратиться в Центр занятости населения для получения дополнительных мер поддержки.



На начальном этапе ветеранам помогают социальные координаторы Филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области. Военный комиссариат региона также участвует в этой работе.



Работодатели будут размещать вакансии для участников СВО на единой цифровой платформе «Работа в России», включая возможности переобучения.

Документ можно прочитать по ссылке.